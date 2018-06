Grüne Wien/Huemer: 12-Stunden-Tag ist Riesenschritt in die Vergangenheit

Wien (OTS) - Als einen „Riesenschritt in die Vergangenheit“ bezeichnet die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, die von Schwarz-Blau vorgelegten Pläne zur Ausweitung der täglichen Arbeitszeit auf 12 Stunden und der wöchentlichen Arbeitszeit auf 60 Stunden. „Die Möglichkeit, jederzeit eine 12 stündige Arbeitszeit anordnen zu können wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie massiv erschweren. Dadurch werden vor allem die Chancen von Frauen auf gute Jobs weiter drastisch verringert“, so Huemer. Außerdem werden es ArbeitnehmerInnen in der Praxis schwer haben, verordnete Überstunden abzulehnen.



Schon bisher konnten für Auftragsspitzen verlängerte Arbeitszeiten vereinbart werden. Diese einseitig einfach anzuordnen und zwar ganz ohne nachweisbare Notwendigkeit und ohne dass der Betriebsrat dazu befragt werden müsste, ist ein großer demokratiepolitischer Rückschritt.



„Wir hoffen auf massiven Widerstand der Gewerkschaften und auch aus der Bevölkerung und werden jede Bemühung unterstützen, die versucht zu verhindern, dass diese Änderungen vom Parlament beschlossen werden“, so Huemer abschließend.



