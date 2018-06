Korosec: Flexiblere Arbeitszeiten für individuelle Lebensverhältnisse von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur förderlich

Altersgerechte Arbeitswelt berücksichtigt mehr als nur die Arbeitszeit – Freiere Zeiteinteilung, mehr Flexibilität und Eigenverantwortung durch Regierungsvorschlag

Wien (OTS) - „Gerade für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bietet die von der Bundesregierung vorgestellte Arbeitszeitflexibilisierung Möglichkeiten auf freiere Freizeitgestaltung und Zeit für die Familie. Dass sich die Menschen ihre Zeit besser einteilen können, ist für mich auf jeden Fall ein willkommener Schritt“, sieht Ingrid Korosec eine erhebliche Erleichterung durch die geplante Arbeitszeitflexibilisierung.

„Da am generellen 8-Stunden-Tag nicht gerüttelt wird und auch nicht an der generellen 40-Stunden-Woche, sehe ich nur positive Auswirkungen für ältere Arbeitende“, so die Seniorenvertreterin und fügt hinzu, dass es in Zukunft möglich sein wird, freiwillig länger, nämlich bis zu 12 Stunden pro Tag oder maximal 60 Stunden pro Woche, arbeiten zu können. „Die Betonung liegt hier ganz klar auf dem Wort „freiwillig“. Es entsteht also eine Win-Win-Situation für Arbeitende und die Unternehmer, die dadurch besser auf individuelle Lebensverhältnisse und Lebenswelten eingehen können“, streicht Korosec die Vorteile für alle Beteiligten heraus.

„Die Arbeitszeit alleine ist kein Indiz dafür, ob die Arbeitswelt altersgerecht ist oder nicht. In einer altersgerechten Arbeitswelt sind Flexibilität, freie Zeiteinteilung und Eigenverantwortung jedenfalls auch zu berücksichtigen“, kommentiert Korosec die geäußerte Kritik, für ältere Arbeitende sei der von der Regierung präsentierte Vorschlag eine besondere Belastung. „Ich werde als Präsidentin des Österreichischen Seniorenrates ein wachsames Auge darauf haben, dass ältere Arbeitnehmer zu nichts gezwungen werden, was sie nicht leisten können oder wollen“, fügt Ingrid Korosec abschließend hinzu.

Rückfragen & Kontakt:

Seniorenbund

Jasmin Mazal

Presse und Digitale Kommunikation

01 40126-430

jmazal @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at