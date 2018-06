Rendi-Wagner: AUVA schützt mit gratis Impfung bereits über 9.000 Feuerwehrleute vor gefährlicher Hepatitis-Infektion

Auf SPÖ-Initiative beschlossene Impfung gegen Hepatitis A und B wird von der Freiwilligen Feuerwehr sehr gut angenommen

Wien (OTS/SK) - Die gratis Schutzimpfungen gegen Hepatitis A und B wurden von den Freiwilligen Feuerwehren sehr gut angenommen, stellte SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner am Freitag fest. Laut Zahlen der AUVA, die diese Schutzimpfungen bezahlt, wurden bereits mehr als 9.000 Feuerwehrmitglieder gegen Hepatitis geimpft. Rendi-Wagner erinnerte daran, dass diese Schutzimpfungen vor einem Jahr auf Initiative der SPÖ beschlossen wurden, um Feuerwehrleute, die vor allem bei Auspumparbeiten in Folge von Hochwässern einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, zu schützen. Rendi-Wagner befürchtet, dass diese wichtige Impfung den AUVA-Kürzungsvorgaben der Bundesregierung zum Opfer fallen könnte. ****

Dieser Schutz ist umso wichtiger, als es aufgrund des Klimawandels auch in Österreich vermehrt zu Hochwässern und Überschwemmungen und somit zu Feuerwehreinsätzen in mit Fäkalien verschmutzem Wasser kommt. Rendi-Wagner bedauerte in diesem Zusammenhang, dass der Antrag der SPÖ die freiwilligen Helfer von Feuerwehr, Rettung und anderen Organisationen auch arbeitsrechtlich abzusichern, gestern im Nationalrat von den ÖVP und FPÖ abgelehnt wurde. (Schluss) pp

