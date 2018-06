EINLADUNG - Zahnprophylaxe für unsere Kinder und Jugendlichen

Neue Leistung der Sozialversicherung in der Zahnmedizin Am Mittwoch, den 20. Juni 2018, 9.30 Uhr

Wien (OTS) - Die Sozialversicherung ist bestrebt künftig mehr Augenmerk auf den Zahnerhalt zu lenken. Mit geeigneten Präventionsmaßnahmen – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen – soll damit sichergestellt werden, dass so lange wie möglich eigene Zähne benutzt werden können. Ab dem 1. Juli 2018 wird es für Kinder und Jugendliche vom 10. bis zum 18. Lebensjahr einheitlich in ganz Österreich eine kostenlose Mundhygiene geben. Aus Anlass des Vertragsabschlusses mit der Österreichischen Zahnärztekammer und damit bevorstehenden Starts dieser neuen Leistung der Sozialversicherung laden der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und die Österreichische Zahnärztekammer zum Pressegespräch in die Universitätszahnklinik in Wien.

Zahnprophylaxe für unsere Kinder und Jugendlichen:

Neue Leistung der Sozialversicherung in der Zahnmedizin

Mittwoch, 20. Juni 2018, 9.30 Uhr

Ort: Universitätszahnklinik, 1090 Wien, Sensengasse 2a, Ebene 1, Seminarraum C1

TeilnehmerInnen:

Univ.Prof. DDr. Andreas Moritz

Leiter der Universitätszahnklinik Wien

Dr. Alexander Biach

Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

Prim. Katrin Pertold

Leitende Zahnärztin der OÖ. Gebietskrankenkasse und Leiterin des Kinderdentalzentrums in Linz

MR Dr. Thomas Horejs

Präsident der Österreichischen Zahnärztekammer

HR Dr. Jörg Krainhöfner

Kammeramtsdirektor der Österreichischen Zahnärztekammer

Um Anmeldung wird gebeten:

presse @ sozialversicherung.at

Rückfragen & Kontakt:

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

(++43-1) 71132-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.hauptverband.at