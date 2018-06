ORF III am Wochenende: „Juan Diego Flórez Gala“ live-zeitversetzt aus dem Wiener Musikverein, „La Traviata“ aus der Staatsoper

Außerdem: „Brandauer und die Berge“ zum 75. Geburtstag des Weltstars, „Humor und Musik mit Otto Schenk“ zu dessen 88. Geburtstag

Wien (OTS) - Hochkarätige Klassik-Highlights u. v. m. präsentiert ORF III Kultur und Information am kommenden Wochenende: So steht am Samstag, dem 16. Juni 2018, „Die Juan Diego Flórez Gala“ unter dem Motto „Viva Rossini!“ als live-zeitversetzte Übertragung aus dem Wiener Musikverein auf dem Programm. Zur konzertanten Aufführung zugunsten von Flórez‘ Benefizprojekt „Sinfonía por el Perú“ kommt Gioachino Rossinis Opernrarität „Il viaggio a Reims – Die Reise nach Reims“, an deren Ende ein Krönungszug in den Musikverein einziehen wird – angeführt von ORF-„Kaiser“ Robert Palfrader in der Rolle des Königs Karl X. Am Sonntag zeigt ORF III als fulminantes Finale des „ORF-III-Staatsopernmonats“ die aktuelle Produktion des Verdi-Klassikers „La Traviata“ mit Stars wie Plácido Domingo, Irina Lungu und Pavol Breslik.

Samstag, 16. Juni: „Land der Berge: Brandauer und die Berge“ (19.30 Uhr), „Erlebnis Bühne“ mit „Die Juan Diego Flórez Gala – Viva Rossini!“ (20.15 Uhr) und „Humor und Musik mit Otto Schenk“ (22.40 Uhr)

Einmal mehr gratuliert ORF III Weltstar Klaus Maria Brandauer zum 75. Geburtstag (Infos zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at) und zeigt eine neue „Land der Berge“-Ausgabe mit seinem ehemaligen Gastpräsentator: „Brandauer und die Berge“ (19.30 Uhr). Zu sehen sind Ausschnitte aus dem umfangreichen Schaffen des Jubilars und ein ausführliches sowie persönliches Gespräch zwischen „Land der Berge“-Macher Lutz Maurer und dem Alpinfan Brandauer.

Im Hauptabend überträgt ORF III exklusiv in „Erlebnis Bühne LIVE“ „Die Juan Diego Flórez Gala – Viva Rossini!“ (20.15 Uhr). Das Benefizkonzert von Startenor Juan Diego Flórez zugunsten seiner Musikschulprojekt-Stiftung „Sinfonía por el Perú“ findet alle zwei Jahre im Großen Saal des Wiener Musikvereins statt und präsentiert heuer Gioachino Rossinis selten gespielte Oper „Il viaggio a Reims – Die Reise nach Reims“. Diese wird nur deshalb selten aufgeführt, weil sie ein außergewöhnlich großes Ensemble verlangt. 30 Jahre nachdem das Werk nicht mehr in Wien zu sehen war, wagt sich Flórez an die Opernrarität heran und bietet ein Spektakel der Sonderklasse. Es spielt das Filarmonica Gioachino Rossini Orchestra unter der musikalischen Leitung von Christopher Franklin. Neben Juan Diego Flórez, der selbst die Partie des Graf Libenskoff singen wird, sind außerdem 13 weitere Sänger/innen sowie die Chorakademie der Wiener Staatsoper zu erleben. Als Highlight wird am Ende der konzertant aufgeführten Oper ein Krönungszug in den Wiener Musikverein einziehen – angeführt von Schauspieler und Kabarettist Robert Palfrader in der Rolle des Königs Karl X. Weiters im höfischen Gefolge: Rudi Roubinek und Barbara Rett.

Wie sich Musik und Humor am besten verbinden lassen, weiß auch Otto Schenk, der vor wenigen Tagen seinen 88. Geburtstag feierte. Aus diesem Anlass zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ sein legendäres Programm „Humor nach Noten“ unter dem Titel „Humor und Musik mit Otto Schenk“ (22.40 Uhr). Mit einer Fülle an Anekdoten, literarischen Besonderheiten und Parodien großer Meister der Dirigierkunst bringt er seine musikalische Begeisterung auf ganz persönliche Weise zum Ausdruck.

Sonntag, 17. Juni: „Erlebnis Bühne“ mit „Plácido Domingo – Meine größten Rollen“ (18.35 Uhr), „Kulissengespräche mit Barbara Rett“ (20.00 Uhr) und „La Traviata“ (20.15 Uhr)

Am Sonntag zeigt ORF III zum Abschluss des „ORF-III-Staatsopernmonats“ Giuseppe Verdis „La Traviata“ mit den Opernstars Irina Lungu, Pavol Breslik und Plácido Domingo. Passend dazu startet das Programm im Vorabend mit dem Porträt „Plácido Domingo – Meine größten Rollen“ (18.35 Uhr). Der englische Filmemacher und Produzent Chris Hunt lässt den Opernstar von seinen schönsten Rollen und den wichtigsten Stationen seines Lebens erzählen. Der Film zeigt in Ausschnitten aus einem Dutzend aufwendiger Opernproduktionen Plácido Domingo auf der Höhe seines Könnens und sein umfangreiches Repertoire. In den „Kulissengesprächen mit Barbara Rett“ (20.00 Uhr) spricht die ORF-Kulturlady mit den Stars aus „La Traviata“ darüber, wie es ist, mit „Operngott“ Plácido Domingo auf der Bühne zu stehen. Sie schaut der Abendspielleiterin über die Schulter, wie sie hochkomplizierte Abläufe in Sekunden managt, schlüpft in den Souffleurkasten und trifft die Musiker, die in dieser Oper nicht nur im Orchestergraben sitzen, sondern auch auf der Bühne zu sehen sind. Zum krönenden Abschluss ist Verdis berührendes Werk über die Edelkurtisane Violetta, die sich nach langem innerem Kampf gegen ihr Leben und für die wahre Liebe entscheidet, zu sehen. Doch aufgrund gesellschaftlicher Konventionen scheitert die Beziehung zu ihrem Alfredo. Mit Irina Lungu (Violetta Valéry), Pavol Breslik (Alfred Germont) und Plácido Domingo (George Germont). Es dirigiert Marco Armiliato, Regie führt Jean-François Sivadier.

