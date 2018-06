Motorsport Network und 24h Le Mans starten eSports-Serie

Zwei Motorsport-Giganten starten ein Joint-Venture und gründen eine eSports-Rennserie

Das weltweit größte Motorsport-Rennen, die 24 Stunden von Le Mans, und dessen Organisatoren vom Automobile Club de l'Ouest (ACO) sind ein Joint-Venture mit Motorsport Network eingegangen. Motorsport Network erreicht mit seinen Plattformen weltweit am meisten Motorsport- und Automobil-Fans. Das gemeinsame Projekt umfasst die Entwicklung einer Le-Mans-eSports-Serie.

Die Online-Rennserie wird am 18. August 2018 ins Leben gerufen. Zur gleichen Zeit trägt die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ihr Rennwochenende in Silverstone aus. Die 6h Silverstone werden am 19. August 2018 absolviert. Anschließend folgt eine Reihe von Offline-Qualifikationen. Den Startschuss dazu gibt der WEC-Lauf in Fuji (Japan) für die Region Asien. Im Januar 2019 können sich interessierte Gamer auch bei der Autosport International Show in Birmingham (Großbritannien) für die Regionen Europa und Naher Osten qualifizieren. Im März 2019 wird noch eine Qualifying-Veranstaltung für die USA und Lateinamerika in Sebring (USA) ausgerichtet.

Alle Teilnehmer kämpfen um die Qualifikation für ein einmaliges "Grand Final", das im Rahmen der 24h Le Mans 2019 ausgetragen wird.

Teilnehmen kann jeder - von eSports-Profi-Rennfahrern bis hin zu Amateur-Gamern aus aller Welt. Die schnellsten Qualifier aus dem Online-Game bekommen die Gelegenheit, die Spitzenpiloten der 24 Stunden von Le Mans zu treffen - und gegen sie anzutreten.

"Wir freuen uns außerordentlich, die neue eSports-Serie im Rahmen unserer Großbritannien-Veranstaltung ins Leben zu rufen", sagt Gérard Neveu, Geschäftsführer der FIA WEC . "Seit unserer weltweiten Umfrage im vergangenen Jahr wissen wir: Immer mehr junge Fans folgen uns in den sozialen Netzwerken. Mit dieser neuen Rennserie schaffen wir eine eSports-Community für den Langstrecken-Sport."

"Diese jungen Fans kennen die Stars im Fahrerlager bereits, sie kennen auch die Autos und die Strecken. Mit der neuen Rennserie sprechen wir ihre Sprache, mit einem Medium, das sie lieben - und das sie perfekt beherrschen. Und wer weiß? Vielleicht treffen die besten Spieler eines Tages auf der Rennstrecke einmal auf ihre Vorbilder - vielleicht sogar beim Grand Final der eSports-Serie, das wir im Juni 2019 beim großen Finale der WEC-Supersaison 2018/2019 bei den 24 Stunden von Le Mans austragen werden."

James Allen, Präsident von Motorsport Network, zeigt sich ebenfalls sehr angetan vom Joint-Venture mit der berühmtesten Rennveranstaltung der Welt. "Diese aufregende neue Partnerschaft unterstreicht, was Motorsport Network mit seinem Netzwerk leisten kann. Und wir machen damit auch deutlich, dass wir den Motorsport einem ganz neuen Publikum zugänglich machen wollen. Wir bieten Millionen von Fans und Kunden rund um die Welt eine neue Möglichkeit, seine Leidenschaft zum Motorsport auszuleben."

"Motorsport begeistert schon seit über einhundert Jahren. Doch dank eSports und der neusten Technologie in diesem Sport ergeben sich ganz neue kommerzielle Möglichkeiten. Als weltgrößtes Motorsport-Medien-Unternehmen halten wir eSports als zentrale Säule in unserer Wachstumsstrategie. Daher sind wir der logische Partner für dieses legendäre Rennen. Aus vielen Gründen sind die 24h Le Mans eine Herzensangelegenheit für mich. Nicht nur, weil mein Vater 1961 einen Klassensieg in Le Mans erzielte. Ich wuchs mit den Geschichten rund um den Langstrecken-Klassiker auf und darf mich glücklich schätzen, schon oft von diesem einmaligen Rennen im Fernsehen berichtet zu haben."





