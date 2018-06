Die 5. Business Lounge 2018 der Österreichischen Marketing-Gesellschaft stand unter dem Motto „Marketing und Kirche“

Wien, Niederösterreich (OTS) - Am 13.6.2018 lud die Österreichische Marketing-Gesellschaft ihre Mitglieder und ausgewählte Marketing-Fachleute in Gutenbergs Weinkantine zu einem spannenden Vortrag von Dr. Michael Prüller, Pressesprecher der Erzdiözese Wien. Dabei wurden die Fragen „Braucht die Kirche Marketing? Können und sollen ihre Leistungen, kann der Glaube vermarktet werden?“ beleuchtet und im anschließenden Diskurs besprochen.

Nach der Begrüßung durch Peter Drobil, Präsident der ÖMG, erläuterte Prüller Fakten zur Kirche und der Erzdiözese Wien im Speziellen und stellte fest, dass bei 1,28 Mrd. Katholiken weltweit die Tendenz steigend sei. Das Kreuz als Logo habe 100% Markenbekanntheit und große emotionale Wirkung, in positiver als auch negativer Hinsicht. Aus der evangelischen Kirche war Vikarin Julia Riedler-Schnizlein anwesend und pflichtete Prüller bei, dass bei Skandalen in der Kirche katholische als auch evangelische Mitglieder austreten und hier kein Unterschied gemacht werden würde. Das Thema Marketing in der Kirche sei schwer zu durchleuchten, da jeder das Produkt anders sehe. Prüller zitierte Jack Trout, den bekannten Marketingstrategen, der mit „How to position a church“ auch keine Einigung erzielen konnte.

Gemeinsame Marketingansätze würden kommen, so ist der Pressesprecher überzeugt, „es geht allerdings nur langsam und Word-of-Mouth ist unerlässlich“. Die strategische Führung müsse auf eine Basis gestellt werden und die Gottesdienste wieder zum Point of Sale als Event mit Kultur gemacht werden. Es gehe auch mehr um die Ausrichtung nach außen, die Sicht auf den Pfarrer und die Pfarre seien zu wenig. Menschen würden nur durch Menschen in die Kirche gebracht werden, eine bessere Vernetzung in der Gesellschaft sei ein wichtiger Teil.

Es wurden die wesentlichen Marketing-Punkte aus der Zentrale kommend besprochen, wie die Kirchenzeitung und eine elektronische Aufrüstung der Website mit 220.000 Visits monatlich. Interessant und ein wenig erheiternd war die Aussage, dass die „Sieben Todsünden“ am meisten gesucht würden.

CUSTOMER JOURNEY

Unter dem Schlagwort des Abends „Customer Journey“ möchte die Erzdiözese „Menschen schrittweise mitnehmen und langsam „angewöhnen“. So hat die Erzdiözese Booklets und Websiten (www.meinefamilie.at oder www.meinplan.at) zum Thema „Taufe“, „Hochzeit“, „Pilgern“ und vielen mehr herausgebracht, um den potentiellen Kunden auch Antworten auf diverse Fragen zu geben.

Im gemütlichen Ambiente der Weinkantine lud ÖMG Präsident Peter Drobil die zahlreichen Gäste noch zum Diskutieren und Plaudern ein.

Michael Ausserer (Erzdiözese Wien), Gerald Daum und Theresa Sternbach (Red Bull Media House), Oswald Greil (Greil Media), Roman Guggenberger (YWC Werbeagentur), Josef Höfler und Martin Wolf (Post), Roland Pessenlehner (Bonus Cards), Reinhard Pickl (advantage:apps), Gerhard Schinhan und Claudia Volak (ÖAMTC), Martina Zöbl (FH Wien der WKW), Christine Grünwald (Kurier), Gabriele Fischer-Ahrens (ORF Enterprise)u.a.m.

Der Vorstand der ÖMG war durch Peter Drobil, Gabriele Stanek und Gerhard Riedler vertreten.

