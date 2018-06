„Heimat Fremde Heimat“ über Plakate gegen Rassismus, CIVIS-Medienpreis und Start-up-Firma für umweltfreundliche Mobilität

Plakate gegen Rassismus

„Ach Wien, ohne uns Fremde, Migranten, Zugewanderte hättest Du weder Vergangenheit noch Zukunft“, das liest man auf einem der bunten Plakate, die der Grafik-Designer Patricio Handl auf den Straßen Wiens vor einigen Jahren aufkleben ließ, um die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Nun hat der Künstler dieselbe Aktion am anderen Ende der Welt ausprobiert: In Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, jenes Landes, das seinen österreichischen Vater 1938 mit offenen Armen empfing. Julieta Rudich begleitet den Aktivisten bis nach Montevideo, wo eine Ausstellung sein gesamtes Werk vorstellt.

CIVIS-Medienpreis für „Report“-Beitrag „Kroatische Hitlergrüße in Kärnten“

In die Südkärntner Gemeinde Bleiburg/Pliberk pilgern jedes Jahr im Mai bis zu 15.000 Kroatinnen und Kroaten, um dort an einer Gedenkfeier zu Ehren gefallener kroatischer Soldaten und ziviler Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. Laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) findet im Rahmen dieser als kirchlich gemeldeten Massenveranstaltung auf Privatbesitz aber das mittlerweile größte Treffen rechtsextremer und neofaschistischer Gruppen in Europa statt. Mit ihrem investigativen Bericht über dieses Treffen auf dem Bleiburger Feld für die ORF-Sendung „Report“ wurde Čedomira Schlapper mit dem diesjährigen CIVIS-Medienpreis in Berlin ausgezeichnet. Das ist der größte europäische Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. „Heimat Fremde Heimat“ wiederholt die preisgekrönte Reportage vom Mai 2017.

Start-up-Firma für umweltfreundliche Mobilität

Der in Ljubljana geborene Jungunternehmer Bojan Jukić betreibt seit vergangenem Jahr mit seinen zwei Freunden – einem Deutschen und einem Österreicher – in Wien ein Mopedverleih-Unternehmen. Die Innovation:

Bei der Firma goUrban kann man sich ausschließlich Elektromopeds ausleihen. Auch das Verleihsystem samt dazugehöriger Software ist revolutionär. Dalibor Hýsek hat Bojan Jukić unweit seines Firmensitzes im Stadtpark getroffen.

