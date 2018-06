ORF-„Sommergespräche“ ab 13. August aus der Wachau

Nadja Bernhard und Hans Bürger im Gespräch mit den Parteichefs

Wien (OTS) - Viel Neues bei den traditionellen ORF-„Sommergesprächen“: Erstmals seit 1992 werden mit Nadja Bernhard und Hans Bürger zwei ORF-Journalisten die Fragen an die Parteichefs richten und erstmals seit sechs Jahren trifft man sich dafür außerhalb von Wien. Ein Weingut in Rossatz in der Wachau mit Blick auf Dürnstein ist Schauplatz der „Sommergespräche“ 2018.

Im Jahr der EU-Präsidentschaft Österreichs ist die Location an der Donau durchaus symbolisch zu verstehen, verbindet sie doch Europa in einzigartiger Form. „Und so wird der Blick über den heimischen Tellerrand nach Europa auch wichtiger Bestandteil der Sendung sein“, so ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom, der sich dabei über eine ganz besondere Konstellation freut: „Von den fünf Interviewpartnern sind zwei erstmals in den ‚Sommergesprächen‘ zu Gast und die anderen drei erstmals in neuen politischen Rollen.“

Nadja Bernhard, die u.a. als ORF-Korrespondentin in Rom und Washington über langjährige außenpolitische Erfahrung verfügt: „Im Jahr der EU-Präsidentschaft Österreichs wollen wir den Fokus auf europäische und auch internationale Themen legen. Hans Bürger und ich werden uns hierbei wunderbar ergänzen. Es ist mir eine Ehre, an seiner Seite durch diese so traditionsreiche Sendereihe führen zu dürfen.“

„ZiB“-Innen- und Europapolitik-Chef Hans Bürger hat bereits einmal äußerst erfolgreich „Sommergespräche“ geführt. Er freut sich „nach dem Solo 2015 das traditionsreichste politische TV-Format des Landes nun gemeinsam mit einer wunderbaren und kompetenten Kollegin führen zu dürfen. Das bringt eine neue Dynamik in die Sendung, auf die das Publikum gespannt sein darf“.

Die Termine der „Sommergespräche“ 2018:

Montag, 13. August , 21.05 Uhr, ORF 2: Peter Pilz

Montag, 20. August, 21.05 Uhr, ORF 2: Beate Meinl-Reisinger

Montag, 27. August, 21.05 Uhr, ORF 2: Heinz-Christian Strache Montag, 3. September, 21.05 Uhr, ORF 2: Christian Kern

Montag, 10. September, 21.05 Uhr, ORF 2: Sebastian Kurz

