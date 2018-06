VP-Malle: „Flexible Arbeitszeit bringt Arbeitnehmer mehr Selbstbestimmung und sichert Wettbewerbsfähigkeit“

VP-Forderung auch nach flexibleren Arbeitszeiten für Landesbedienstete.

Klagenfurt (OTS) - „Die Regelung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ist eine große Chance für mehr Selbstbestimmung für die Arbeitnehmer und bringt auch dem Wirtschaftsstandort mehr Wettbewerbsfähigkeit“, so VP-Clubobmann Markus Malle zum Initiativantrag der Bundesregierung zur Arbeitszeitflexibilisierung.

„Endlich eine richtige Anpassung an die Lebensrealität der Menschen. Diese Regelung war längst fällig, die Politik war hier lange genug säumig“, so Malle weiter und fordert auch flexible Arbeitszeitmodelle bei Landesbediensteten einzuführen: „Wer 80 % arbeitet, bekommt dafür 90 % Gehalt. Das entspricht einer Vier-Tages-Woche und bringt auch eine Einsparung von 10 % an Gehaltskosten. Das ist eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Auch VP-Nationalratsabgeordnete und ÖAAB-Kärnten Obfrau Angelika Kuss-Bergner begrüßt den Schritt der Bundesregierung zur Arbeitszeitflexibilisierung: „Eine moderne Arbeitswelt braucht moderne Arbeitszeitregelungen. Die Flexibilisierung ermöglicht mehr Freiheiten in der Freizeitgestaltung, dadurch profitieren Familien von beserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch eine 4-Tages-Woche wird möglich, Überstundenzuschläge bleiben erhalten."

