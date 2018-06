AK-Wieser zur 60-Stunden-Woche: „Verhöhnung für jeden Arbeitnehmer“

St. Pölten (OTS) - „Die von der Bundesregierung geplante Arbeitszeitflexibilisierung ist eine Verhöhnung für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer", so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Während von der Bundesregierung 12 Polizeipferde durch ein Casting gesucht werden, wird diese lebensbeeinflussende Entscheidung für mehr als 3,7 Millionen Menschen ohne Begutachtung im Parlament durchgewunken“, sagt Wieser. Allein in Niederösterreich sind rund 600.000 Beschäftigte betroffen.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll statt der gesetzlich vereinbarten 8 Stunden in Zukunft auf freiwilliger Basis bis zu 12 Stunden gearbeitet werden, pro Woche bis zu 60 Stunden. Was bisher die Ausnahme und an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft war, soll nun zur Regel werden. „Dass von Freiwilligkeit gesprochen wird, ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der ArbeitnehmerInnen“, sagt Wieser. „Kommt ein Beschäftigter dem Wunsch des Arbeitgebers nicht nach, muss er natürlich mit Nachteilen rechnen, was bis zur Kündigung führen kann.“

