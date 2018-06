Mit dem ORF-„WM-Club“ ein Live-Spiel für den Amateur-Lieblingsverein in ORF SPORT + gewinnen

Infos zur Teilnahme unter extra.ORF.at

Wien (OTS) - Ein Live-Spiel in ORF SPORT + für den eigenen Amateur-Fußballverein gewinnen? Der ORF-„WM-Club“ macht’s möglich:

Wer sein Fußballwissen als Gast beim „WM-Club“-Quiz am Ende der Sendung erfolgreich unter Beweis stellt, dabei zunächst den Tagessieg gegen einen Kontrahenten oder eine Kontrahentin für sich entscheiden kann und danach beim Finale am 15. Juli triumphiert, der oder die sichert „seinem“ oder „ihrem“ Amateur-Lieblingsverein ein Live-Match in ORF SPORT + und sich selbst wohl den Titel „Ehrenpräsident/in auf Lebenszeit“.

Alle Infos zur möglichen Teilnahme am „WM-Club“-Quiz sind via extra.ORF.at abrufbar.

Die „WM-Club“-Termine, jeweils ca. 22.15 Uhr, ORF eins:

Freitag, 15. Juni

Mittwoch, 20. Juni

Donnerstag, 21. Juni

Freitag, 22. Juni

Montag, 2. Juli

Dienstag, 3. Juli

Freitag, 6. Juli

Dienstag, 10. Juli

Mittwoch, 11. Juli

Sonntag, 15. Juli (Finale)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at