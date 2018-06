NEOS: Durchbruch bei europäischer Asyl-Verordnung

Angelika Mlinar: „Die neue Verordnung setzt gemeinsame Standards für die Aufnahme von Asylwerber_innen in ganz Europa. Ein wichtiges Zeichen dafür, wie es konstruktiv geht.“

Wien (OTS) - Sehr erfreut zeigt sich NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar über die Einigung zwischen Rat und EU-Parlament zu einer neuen Verordnung über die Aufnahmebedingungen von Asylwerber_innen in Europa. Mit der Verordnung wird das Aufnahmeprocedere von Migrant_innen und Flüchtlingen in den EU-Mitgliedsstaaten vereinheitlicht und verbessert. „Ich freue mich besonders, dass die neue Verordnung stark von der Position des Parlaments und der liberalen Fraktion geprägt ist. ALDE-Berichterstatterin Sophie in 't Veld hat hier im LIBE-Ausschuss großartige Arbeit geleistet“, so Mlinar „Vor allem die Unterstützung von besonders schutzwürdigen Personengruppen – Kindern, Frauen, LGBTI-Personen und religiösen Minderheiten -, die mir ein besonderes Anliegen ist, wird nun viel stärker in europäischem Recht verankert. Auch der Zugang zu Bildung, Sprachkursen, Arbeitsmarkt und zu Hilfsangeboten für traumatisierte Menschen wurde verbessert.“

Mlinar betont zudem die Wichtigkeit solcher gemeinsamen Standards: „Gerade in Zeiten, in denen einzelne Mitgliedsstaaten auf nationalistische Alleingänge in der Asylpolitik setzen, ist diese Einigung ein deutliches Zeichen dafür, wie es anders – und vor allem gemeinsam und konstruktiv – geht. Wir können die Herausforderungen, vor der wir in der Asylpolitik stehen, nur in einem gemeinsamen Europa lösen.“

