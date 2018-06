ÖRV-Pangl zum Arbeitszeit-Paket: „Notwendige und faire Modernisierung des Arbeitsrechts“

Wien (OTS) - Der Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbandes (ÖRV), Andreas Pangl, begrüßt die Einigung der Regierung zur Umsetzung der schon lange geforderten Arbeitszeitflexibilisierung. Insbesondere die Möglichkeit zur flexiblen Anhebung der Tagesarbeitszeit auf 12 Stunden und der Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden sowie die Ausnahme von ArbeitnehmerInnen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis von den Arbeitszeit- und Arbeitsruhebestimmungen schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen für einen modernen Arbeitsmarkt.

„Damit können die Unternehmen auf gesteigerte Arbeitsanforderungen flexibel reagieren und dadurch Arbeitsplätze absichern. Im Ausgleich können ArbeitnehmerInnen längere Ruhephasen in Anspruch nehmen.“ So werde nun etwa eine 4 Tages-Woche zulässig, die insbesondere für Pendler beträchtliche Vorteile bringt, unterstreicht Pangl. „Es wurde ein ausgewogenes Paket geschnürt, mit dem das Arbeitsrecht endlich den geänderten Bedingungen in den Betrieben gerecht wird.“

