Tradition trifft Innovation – Das „Bio-Hotel Stanglwirt“ baut sein eCommerce-Geschäft weiter aus

Im Zuge des Webrelaunchs wurde eine neue Einkaufswelt auf shop.stanglwirt.com mit Gutscheinen, Tickets und Stanglwirt „Brand-Produkten“ geschaffen

Going/Linz (OTS) - Das Bio-Hotel Stanglwirt ist einer der bekanntesten, touristischen Vorzeigebetriebe des Landes und setzt mit seiner Marke auf spürbare Authentizität und vor allem auf eine außerordentlich hohe Dienstleistungsqualität. Dieser Servicegedanke kommt natürlich auch auf den Onlinekanälen nicht zu kurz. Nun setzt die neue Einkaufswelt auf shop.stanglwirt.com neue Maßstäbe im personalisierten Gutscheinverkauf wie auch in der Kombination mit beliebten Eigenmarkenprodukten.

Seit 2012 vertraut der Stanglwirt bereits auf die Gutschein- & Ticketsysteme von INCERT eTourismus aus Linz und ist in diesem Bereich dadurch ebenfalls zu den „Umsatzkaisern" in Österreich aufgestiegen.

„Es war für uns eine sehr spannende Aufgabe, die bereits ausgezeichnet funktionierende Gutscheinwelt des Stanglwirt neu aufzusetzen und weiterzuentwickeln“, sagt Peter Praher, Projektleiter bei INCERT im Rückblick. „Gerade die neuen mobile-first Oberflächen wie auch die Personalisierung der Gutscheine mit eigenen Fotos aus der Mediathek des Smartphones erhöhen in der neuen Version den Fun-Faktor deutlich. Eine direkte Ansprache über Videos auf den Gutscheinen durch Maria, Johannes und Elisabeth Hauser sorgen zudem für mehr Emotionen und Vorfreude bei den Beschenkten“.

Das sich die Urlaubsgäste mit den Hotelmarken immer stärker identifizieren und als Teil ihres Lifestyles verstehen ist bereits in der TOP-Hotellerie angekommen. Für die Marken-Inszenierung des Stanglwirts ist es daher sehr wichtig, die gebrandeten Produkte auch in das Wohnzimmer der Gäste abseits des Urlaubs zu bringen. Beliebte Artikel wie die Stanglwirt-Kuscheldecke, der Leder-Kofferanhänger oder die Zirbenholzmappe sind daher für Stanglwirt-Fans im kombinierten Onlineshop ebenfalls schnell und einfach zu erwerben.

Stanglwirt-Juniorchefin und Ressortleitung Marketing & PR Maria Hauser: „Die jahrelange, erfolgreiche und vor allen Dingen inspirierende Zusammenarbeit mit Incert spiegelt sich sowohl in der Begeisterung und Zufriedenheit unserer Gäste in Bezug auf unsere Online-Einkaufswelt, sowie in der maßgeblichen Umsatzsteigerung in Puncto eCommerce wieder.



Zusammenfassend bietet die neue Einkaufswelt die folgenden Highlights:

Kombinierter Verkauf von Gutscheinen, Tickets und Produkten

Mobile First Oberflächen für ein optimales Einkaufserlebnis am Smartphone und Tablets

Oberflächen für ein am Smartphone und Tablets Emotionales Schenken mit eigenen Fotos und verlinkten Videos am Gutschein

mit eigenen Fotos und verlinkten Videos am Gutschein Interaktive Ansprache des Beschenkten durch Video & Image Spots

des Beschenkten durch Video & Image Spots Produktshop mit Kategorien, Produktfilter und Preisspannen





Wer nun Lust auf die neue Online-Einkaufwelt des Stanglwirt bekommen hat oder einfach nach besonderen Geschenken für seine Liebsten sucht, ist unter shop.stanglwirt.com genau richtig…

