Brigittenau: Aktionsradius-Team lädt zum „Bloomsday“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) widmet sich am Samstag, 16. Juni, dem Schaffen des Autors James Joyce, dessen bekanntestes Werk der Roman „Ulysses“ ist. Beginn der alljährlichen Hommage mit dem Titel „Bloomsday“: 19.30 Uhr. Einlass:

19.00 Uhr. Geplant ist ein Meinungsaustausch über die Hauptperson des Buches, Leopold Bloom, und die Zubereitung von Nieren ist nicht ausgeschlossen.

Die Joyce-Kenner Daniel Bauer und Daniel Syrovy analysieren die Entstehung von „Ulysses“. Ferner werden Auszüge aus einer neuen deutschsprachigen Übersetzung des Buchs rezitiert. An dem Abend stehen auch die Lesung von Texten irischer Schriftsteller sowie Musik-Darbietungen von Ross Lipton (USA) am Programm. Eintritt: freie Spenden. Auskünfte zum „Bloomsday“: Telefon 332 26 94 und E-Mail office @ aktionsradius.at.

Tipp für 17.6.: „Pomali-Sommerfest“ am Gaußplatz

In jedem Jahr wird in der Brigittenau auf dem Kirchen-Vorplatz am Gaußplatz 14 ein „Pomali-Sommerfest“ gefeiert. Heuer findet die gemütliche Festivität am Sonntag, 17. Juni, statt. Beginn ist um 9.30 Uhr. Die Zusammenkunft endet gegen 12.30 Uhr. Nach einer Messe auf dem Vorplatz unter freiem Himmel musiziert das „Russische Blasorchester in Österreich“. Speisen und Getränke offeriert wie immer das Team der Pfarre. Es ertönen russische Walzer, Märsche, Folklore-Stücke und Lieder aus Filmen. Seit 1955 besteht das „Russische Blasorchester in Österreich“. Die Hobby-Musikerinnen und -Musiker haben ein abwechslungsreiches Repertoire, von traditionellen Klängen bis zu modernen Titeln. Der Eintritt zu diesem zünftigen „Frühschoppen“ ist kostenlos. Nähere Informationen per E-Mail:

office@aktionsradius.at.

