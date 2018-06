Keine Lust auf Kaffee kochen und kopieren - Für spannende Ferialjobs ist es noch nicht zu spät

Linz an der Donau (OTS) - Während die meisten in den Sommermonaten Urlaub machen und ihre freie Zeit genießen, heißt es für viele Schüler und Studenten anpacken, Berufserfahrung sammeln und Taschengeld aufbessern. Bereits im Winter beginnt der Kampf um die Sommerjobs, die den Schülern und Studenten häufig wenig Flexibilität oder Abwechslung bieten. Maschinenring Personalleasing macht es Jobsuchenden einfach: Bevor die Ferien so richtig beginnen, werden auch jetzt noch eine Vielzahl an spannenden Ferialjobs in ganz Österreich vergeben, die Schülern und Studenten Geld bringen und ihnen gleichzeitig einen aufregenden Sommer versprechen.

Viele Schüler und Studenten wollen nach den letzten Prüfungen nun in die wohlverdienten Ferien starten. Doch was dann? Vielleicht verreisen? Ab ins Freibad oder Kino? Mit Freunden essen gehen? Auf Dauer kann das ganz schön teuer werden, deshalb muss dringend ein Ferialjob her! Am besten einer, der auch noch Spaß macht und gutes Geld bringt. Aber ist es jetzt nicht schon zu spät, um einen tollen Sommerjob abzustauben? Nein! Für Spontane und Kurzentschlossene bietet Maschinenring Personalleasing auch kurz vor Ferienbeginn noch lukrative Jobs in ganz Österreich.

Eine coole Sache

Abwechslungsreich, spannend, flexibel, gut bezahlt und am besten im Heimatort – so sollen Ferialjobs sein. Ob Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig, am Bau, im Lager oder in der Produktion, als Reinigungskraft oder als Tischlerhelfer – Maschinenring Personalleasing bringt Schüler und Studenten mit Unternehmen aus der Region zusammen. Doch Kaffee kochen, eintöniges Belege kopieren und die Zeit im heißen Büro absitzen warten nicht auf die Ferialarbeiter. Sie schnuppern richtige Arbeitsluft, packen fleißig mit an und sammeln echte Berufserfahrung. Obendrauf gibt’s dafür noch flexible Arbeitszeiten und ordentlich Taschengeld.

So einfach kommen Schüler und Studenten zu ihrem Ferialjob: Auf www.mr-personal.at reinklicken, Jobangebote durchstöbern, bewerben und loslegen.

Ein Biologe am Bau

Auch Benjamin Steiner aus Kärnten entschied sich für einen Ferialjob beim Maschinenring. Mit seinen 29 Jahren hat Benjamin schon einige berufliche Stationen hinter sich. Dem Maschinenring ist er über die Jahre hindurch aber immer treu geblieben: Als Ferialarbeiter war der Kärntner im Sommer schon mehrmals als Bauhelfer im Einsatz und erforschte dabei tatkräftig verschiedene Baustellen in der Region Villach-Hermagor. Angefangen hat Benjamins Karriere beim Maschinenring bereits nach dem Bundesheer. Nach zwei Auslandseinsätzen in Bosnien und im Kosovo entschied er sich für eine Stelle in der Grünraumpflege beim Maschinenring. Vier Jahre lang hat er Firmen- und Privatgärten verschönert. Doch seine Ausbildung zum Umwelttechniker an der fünfjährigen HLFS in Ursprung hatte er immer im Hinterkopf. So begann Benjamin 2015 sein Bachelorstudium in Biologie in Graz. Bis er mit dem Studium fertig ist, forscht er in den Sommermonaten noch die Baujobs beim Maschinenring aus. Von den abwechslungsreichen Aufgaben ist Benjamin begeistert: „Es gibt immer was Spannendes zu tun, ich bin flexibel und verdiene gut.“

Jetzt Ferialjob sichern auf www.mr-personal.at!

Die Maschinenring Personal und Service eGen

In den 1960er Jahren als Verein zur bäuerlichen Selbsthilfe gegründet, ist der Maschinenring heute ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und eines der führenden Dienstleistungsunternehmen in allen ländlichen Regionen Österreichs. Daraus entwickelte sich 1998 Maschinenring Personalleasing. Wir vermitteln Arbeitskräfte aus der Region in die Region – und das in über 260 verschiedenen Berufen. Zum Kundenstamm zählen mittlerweile über 2.800 Klein- und Mittelbetriebe, Kommunen sowie Industrieunternehmen. Mehr als 5.000 Mitarbeiter werden österreichweit an über 80 Standorten betreut.

