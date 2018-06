ACR Bilanz 2017: Umsatz erneut gestiegen!

Der Gesamtumsatz der ACR-Forschungsinstitute stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf insgesamt 64,4 Millionen Euro - ein neuer Spitzenwert.

Wien (OTS) - "Unser Ziel ist, KMU an Innovationen heranzuführen bzw. sie in ihren Innovationsbestrebungen zu unterstützen“ , sagt Martin Leitl, Präsident der ACR über das primäre Ziel des Forschungsnetzwerks. Die insgesamt 18 ACR-Institute dienen KMU als ausgelagerte Forschungsabteilungen, sie beraten über Fördermöglichkeiten, vermitteln das nötige Know-how und knüpfen Kontakte zu anderen Forschungspartnern. Wie gut das gelingt, zeigt sich nicht nur im Umsatz, der erneut gestiegen ist - 2017 auf 64,4 Millionen Euro, davon 56,7 Millionen Euro leistungsbezogener Umsatz. Auch die FEI-Einnahmen stiegen auf 20,5 Millionen Euro. Gemeinsam bedienten die ACR-Institute knapp 10.000 Kunden, 75 Prozent davon KMU, hielten 536 Vorträge, erstellten 348 Publikationen und investierten rund 12.000 Stunden in Gremien und Normenarbeit. „Diese Zahlen zeigen, dass wir mit unserer Strategie – gemeinsam Erkenntnisse zu generieren und sie der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen – auf dem richtigen Weg sind", so Leitl weiter.

Der diesjährige Jahresbericht der ACR, der am 14.6. präsentiert wurde, steht unter dem Motto „Exzellenz“. „Exzellenz in der angewandten Forschung bedeutet, Wissen für Anwendungen zu nutzen“ , erklärt Martin Leitl, „sie drückt sich also über erfolgreich umgesetzte neue Produkte und Leistungen aus“. In den 223 im Jahr 2017 laufenden FEI-Projekten gingen die ACR-Institute 1.426 Partnerschaften ein, davon 387 mit internationalen Partnern und 419 mit KMU. Die besten Innovationen zeichnet die ACR jedes Jahr zusammen mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mit dem ACR-Kooperationspreis bzw. mit dem ACR Start-up Preis powered by aws aus.

https://www.acr.ac.at/publikationen/

