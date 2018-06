Vom trostlosen Pflegeheimalltag zur guten Betreuung - der Wunsch der Senioren nach einem Altwerden in den eigenen vier Wänden

Wien (OTS) - Gute Pflege in Pflegeheimen wird zur Mangelware. Ein Trend, den schon heute viele Hochbetagte und ihre Angehörigen spüren. Doch was heißt eine gute Pflege abseits der Pflegeheime? DGKS Kvetoslava Vanek, Geschäftsführerin von Senior Pflege 24, gibt eine aufschlussreiche Antwort.

Baby-Boom Generation. Pensionierung. Pflegeheimverdruss. Schlagwörter, die die österreichische Gesellschaftlandschaft prägen. Rund 600. 000 Österreicher/innen sind schon heute auf einen betreuten Alltag angewiesen. Die rückläufige Entwicklung der Pflegeheime verspricht indes nicht jedem die beste Pflegemöglichkeit. “Viele Angehörige wollen Dankbarkeit zeigen und suchen die beste Lösung für ihre betreuungsbedürftigen Eltern oder Verwandten und sind daher gezwungen, Alternativen zu suchen.“, so Frau DGKS Vanek. Die 24-h-Pflege ermöglicht neben der weit individuelleren Betreuung durch das geschulte Pflegepersonal den Erhalt der seit Jahren vertrauten Umgebung. Ein Faktor, der beispielsweise bei Demenzerkrankten besonders positiv bei der Bewusstseinserhaltung zu Tage kommt, entreißt es den zu Betreuenden nicht den so dringend benötigten vertrauten Alltag. Die eigene Entlastung spüren viele Angehörige erst im Nachhinein, da der Versuch der Pflege durch Ungeschulte zur schweren Last werden kann.

Die Leistungen von Senior Pflege 24 in Wien und Umgebung

Neben dem Hauptaugenmerk von Senior Pflege 24, der Rekrutierung qualifizierter Pflegekräfte, werden Angehörige wie auch die Betreuungspersonen bei der Abwicklung genau jener Beantragung von Förderungen und anderer behördlicher Fragen (Wohnsitz, Gewerbe, SVA, WKO) unterstützt. Eine weitere wichtige Säule des Unternehmens stellt die Qualitätssicherung durch laufendende Hausbesuche, sowie die telefonische Unterstützung der Pflegekräfte dar. Als Alternative zur 24-h-Betreuung bietet Senior Pflege 24 zusätzlich die stundenweise Betreuung in Wien und Umgebung an. Berufstätige können so ihre Angehörige während ihrer Abwesenheit in guten Händen wissen. Angeboten wird diese Dienstleistung der Stundenbetreuung ab 3 Stundenblöcken und auf Wunsch hin auch an Wochenend- und Urlaubstagen, oder auch mehrmals pro Tag.

Seit der Gründung 2013 konnte sich das Unternehmen ein breites, internationales Netzwerk erfahrener Heimhilfen aus verschiedenen EU-Ländern aufbauen. Dieser Vorteil ermöglicht Senior Pflege 24 nun in Wien ansässige Heimhilfen mit jahrelanger Berufserfahrung zu rekrutieren und bei der Auswahl einer stundenweisen Betreuung höchstmögliche Flexibilität zu bieten. Weiters wurden die Dienstleistungen unseres Unternehmens auf die Organisation und Anschaffung von Pflegehilfsmitteln ausgeweitet, um den PatientInnen den Einstieg in ihre neue Lebenssituation zusätzlich zu erleichtern.

Nähere Informationen finden Sie unter www.seniorpflege24.at

Rückfragen & Kontakt:

BSc Lisa-Maria Prawits

E-Mail: lisa.prawits @ bestcare24.at

Tel.: +43 0680 32 89 284