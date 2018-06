Tiroler Tageszeitung lud zum Sommerfest ins Lusthaus

Wien (OTS) - Ein angesagter Treffpunkt war am Donnerstagabend das kaiserliche Lusthaus im Wiener Prater, wo sich Prominenz aus dem Medienbereich, aus Politik und Wirtschaft im ehrwürdigen Ambiente ein Stelldichein gab. Die Gastgeber Moser Holding-Vorstand Hermann Petz und TT-Anzeigenleiter Max Hafele eröffneten gemeinsam mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter das Fest, das diesmal unter dem Motto „Gutes aus Tirol“ stand. Die Besucher feierten bei Tiroler Schmankerln und heimatlichen Klängen (Alpinbanda und Mellachtaler Selchbuam) bis in die späten Abendstunden.

Im Rahmen der Eröffnung nützte der MOHO-Chef die Gelegenheit, sich bei Kunden, Partnern und Freunden zu bedanken. „Seit 13 Jahren veranstalten wir nun das TT-Sommerfest. Hier im Lusthaus sind wir zum 11. Mal und wir lassen es uns auch diesmal nicht nehmen, hier durch und durch tirolerisch aufzutreten. Ihr Kommen ist eine Wertschätzung für unser Unternehmen, aber auch für die Mediengattung der Regionalmedien.“ Auf die kürzlich stattgefundene Medienenquete anspielend betonte Petz: „Gerade, wenn es um die Frage von Public Value geht, spielen auch Regionalmedien eine ganz besondere Rolle. Denn es ist das nächste Umfeld, in der sich die Menschen spüren, in dem sie sich informieren und unterhalten wollen.“ Dem konnten die anwesenden Verlags-, Werbe- und Kommunikationsexperten, Politiker und Journalisten nur zustimmen.

Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem Finanzminister Hartwig Löger, Sonja Klima (Ronald McDonald Kinderkrebshilfe), Helmut Hanusch (Verlagsgruppe News), Georg Doppelhofer (Regionalmedien Austria), Andreas Eisendle (Bundesländerinnen Magazine), Uschi Pöttler-Fellner mit Ehemann Christian Pöttler (Bundesländerinnen/Echo Medienhaus), Gerald Grünberger (VÖZ), Elisabeth Gürtler (Astoria), Markus Gstöttner (Manstein), Julian Hadschieff (PremiQaMed), Peter McDonald (Johnson & Johnson), Hans Metzger (Tele), Philip Newald (tipp3), Clemens Pig (APA), Thomas Reiter (Bezirksrundschau), Herbert Rieser (café + co) und Martin Schaffenrath (Hauptverband der Sozialversicherungsträger).

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Moser Holding Aktiengesellschaft

Elisabeth Berger-Rudisch

Unternehmenskommunikation

0512 5354 3561

elisabeth.berger-rudisch @ moserholding.com

www.moserholding.com