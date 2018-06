Lercher/Brunner: Mehr Demokratie und Mitbestimmung – SPÖ startet große Mitgliederbefragung!

Bis zum 29. Juni können alle SPÖ-Mitglieder über Parteiprogramm und Demokratiepaket abstimmen – Online unter: befragung.spoe.at

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und die stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner haben heute, Freitag, im Rahmen einer Pressekonferenz Details zur großen SPÖ-Mitgliederbefragung vorgestellt. „Die SPÖ stellt sich neu auf und alle Mitglieder können und sollen von Anfang an dabei sein und mitbestimmen“, sagen Lercher und Brunner. Erstmals in der Geschichte der SPÖ haben SPÖ-Mitglieder die Möglichkeit, über ein neues Partei-Programm abzustimmen und erstmals werden alle Mitglieder zur Öffnung der Partei befragt. Die Abstimmung ist ab sofort bis zum 29. Juni möglich – am einfachsten und schnellsten online unter befragung.spoe.at. ****

„Wir meinen es ernst mit der Erneuerung unserer Partei“, betont Lercher. „Wir sind gerade mitten in einer echten Revolution, die unsere Partei nachhaltig verändern wird und fit für die Zukunft macht“, stellt Lercher klar. „Die Mitgliederbefragung wird direkten Einfluss auf die politische Arbeit und auf die Zukunft unserer gesamten Partei haben“, bestätigt Brunner. „Unsere Mitglieder sind das Herz unserer Bewegung. Für sie muss gerade jetzt die Partei ein attraktives politisches Betätigungsfeld sein.“

Die SPÖ will bewusst ein Gegenmodell zu den populär gewordenen „Führerparteien“ à la Kurz oder Orban sein, „wo einer allein entscheidet und die Show wichtiger ist als die Substanz. Zu einer demokratischen Partei wie der SPÖ gehört auch eine leidenschaftlich geführte Auseinandersetzung über Werte und Inhalte – auch, wenn das unbequemer ist, als alles von oben zu diktieren“, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Wir können und wir wollen Menschen wieder für Politik, für Demokratie und für die politische Arbeit begeistern. Indem wir sie mitreden lassen. Indem wir ihnen die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden. Wir sind überzeugt: Hier liegt die Zukunft!“, unterstreicht Brunner.

Abgestimmt wird über das in einem intensiven und erfolgreichen Mitmach-Prozess gemeinsam mit rund 16.000 Interessierten erarbeitete Zukunftsprogramm der SPÖ. Fragen gibt es auch zum Entwurf des Demokratie-Pakets, das Mitgliedern mehr Rechte und Mitsprache einräumen will: Etwa, ob Mitglieder in Zukunft über Koalitionsabkommen auf Bundesebene abstimmen oder bei der Erstellung von Wahllisten stärker eingebunden werden sollen.

Alle Mitglieder erhalten per Post ein umfangreiches Info-Paket, u.a. mit einem persönlichen Code bzw. Zugangsschlüssel für die Online-Teilnahme und Unterlagen für die Teilnahme via Brief oder durch Abgabe in einer SPÖ-Geschäftsstelle. Es ist gewährleistet, dass die Befragung geheim und anonym stattfindet und jedes Mitglied nur einmal abstimmen kann.

Begleitet wird die Mitgliederbefragung mit umfassenden Infos per Mail, per Post und auf den verschiedenen Plattformen der SPÖ.

Auf https://zukunftsprogramm.at/ finden sich alle Informationen rund um die Mitgliederbefragung, u.a. ein Erklär-Video zur Abstimmung, häufig gestellte Fragen und Antworten und alle Infos über die Modalitäten der Abstimmung. (Schluss) sc/mr

