Fundraising Verband weist Kritik der Gewerkschaft an Fundraising-Jobs zurück

Wien (OTS) - „Die kürzlich getätigten öffentlichen Aussagen der Gewerkschaft im Kontext von Ferialjobs und Provisionsarbeit rücken das Berufsbild des Fundraisers für gemeinnützige Organisationen in ein schlechtes Licht und erwecken den Anschein rechtlich unsauberer Rahmenbedingungen entsprechender Jobs, was der Realität klar widerspricht.“, macht Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria – Dachverband Österreichs Spendenorganisationen – deutlich. Fördererwerbung von FundraiserInnen im öffentlichen Raum zählt seit jeher zu den wichtigsten Standbeinen gemeinnütziger Organisationen in der Ansprache von UnterstützerInnen. Für tausende engagierte junge Menschen ergeben sich dadurch attraktive Jobmöglichkeiten. „Anders als von der Gewerkschaft dargestellt, sind die meisten Fundraiser in Österreich festangestellt. Außerdem ist es eines der Qualitätskriterien der Qualitätsinitiative Fördererwerbung, dass keine Personen unter 18 beschäftigt werden. Dazu gehört im Übrigen auch die faire Entlohnung: Unsere Fundraiser werden wesentlich besser entlohnt als es bei vielen Ferialjobs in Österreich üblich ist.“, führt Günther Lutschinger aus.

Zu den Mitgliedern der Qualitätsinitiative Fördererwerbung zählen unter anderem renommierte Organisationen wie Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace, Kinderhilfswerk, ROTE NASEN Clowndoctors oder das Österreichische Rote Kreuz. www.qualitaetsinitiative.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at