DIE WOHNKOMPANIE - Immo-Sommernacht 2018

DIE WOHNKOMPANIE feierte mit ihren Geschäftspartnern, Kunden und Freunden ihr 3-jähriges Bestehen.

Wien (OTS) - Über 150 Gäste folgten gerne der Einladung von Roland Pichler zur dritten Auflage der Immo-Sommernacht in der Ersten Lounge am Petersplatz 7 im Zentrum von Wien.

Nach anfänglich tiefgrauem Himmel, lachte die Sonne vom Himmel und zahlreiche Vertreter der Immobilienbranche fanden sich auf der wunderschönen Dachterrasse des P7 zu einem zwanglosen Get-Together über den Dächern der Bundeshauptstadt ein.

„Nach rund 2,5 Jahren haben wir es geschafft, die nicht unerheblichen Anfangskosten in ein deutliches Plus zu drehen“, freute sich Roland Pichler und gab auch gleich einen Ausblick auf viele weitere spannende Projekte im kommenden Jahr, welche DIE WOHNKOMPANIE in Zusammenarbeit mit ihren Geschäftsfreunden und Partnern verwirklichen möchte. „Wir haben zurzeit rund 1.000 Wohnungen in Bearbeitung. Derzeit sind wir in den Bezirken Innere Stadt, Favoriten, Simmering, Brigittenau, Donaustadt und Floridsdorf tätig.“ erklärte er dem interessierten Publikum – weitere Investitionen sind in und um Wien in Vorbereitung; darüber hinaus sollen auch andere Städte in Österreich bearbeitet werden.

Über DIE WOHNKOMPANIE

Kerngeschäft für DIE WOHNKOMPANIE ist die Entwicklung von wertorientiertem Wohnungsneubau in ausgewählten chancenreichen Mikrolagen, in denen Menschen gerne wohnen und Kapitalanleger investieren wollen. Neben dem architektonisch hochwertigen Neubau liegt ein weiterer Fokus auf der Revitalisierung beziehungsweise Einbindung von Bestandsimmobilien in einem neuen Kontext. Als ÖGNI-Mitglied macht DIE WOHNKOMPANIE seit 2018 die Nachhaltigkeit ihrer Wohnbauprojekte auch transparent und zertifiziert ihre Entwicklungen. www.wohnkompanie.at

Eine traumhafte Sommernacht für den Gastgeber und seine Gäste, eine hervorragende Gelegenheit zum Networking und Plaudern, viele Begegnungen und Eindrücke – es war wieder ein gelungenes Fest - die diesjährige Immo-Sommernacht von DIE WOHNKOMPANIE.

