ÖVP Wien startet mit Hebebühne neue Stadtkampagne „Neue Kraft. Mit Weitblick. Für Wien.“

Herausforderungen einer wachsenden Stadt anpacken – ÖVP Wien präsentiert Ideen mit Kraft und Weitblick – Umfrage unter www.neuekraftfuerwien.at

Wien (OTS) - Nach vielen Jahren des rot-grünen Stillstandes in der Stadt bietet die ÖVP Wien zum Start der neuen Stadtkampagne „Neue Kraft. Mit Weitblick. Für Wien.“ einen außergewöhnlichen Perspektivenwechsel an. Mittels einer 15 Meter hohen Hebebühne können die Wienerinnen und Wiener heute beim Museumsquartier einen ungewöhnlichen Blick auf Wien werfen und damit die Perspektive verändern. „Wien hat eine beeindruckende Lebensqualität. Aber eine Stadt lebt nicht nur von der Lebensqualität allein. Wien braucht neue Kraft, Weitblick und einen Perspektivenwechsel. Die Herausforderungen einer wachsenden Stadt müssen angepackt werden“, so Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel beim Start der Stadtkampagne vor Ort.

Schließlich stehe die Stadt Wien vor zahlreichen Herausforderungen. „Wien ist eine wachsende Stadt, in der berechtigte Interessen der Bewohner aufeinanderprallen. Wir präsentieren unsere Sicht auf diese Themen und machen damit Politik mit Kraft und Weitblick“, betont Gernot Blümel. So brauche Wien etwa Tourismuszonen, eine Belebung der Grätzl und Märkte, ein kleines Venedig am Wasser, die Rettung des Weltkulturerbes und eine Parkraumbewirtschaftung mit Lenkungseffekt statt einer City-Maut.

„Wir wollen mit dieser Stadtkampagne den Blick auf Wien, seine Herausforderungen, aber vor allem Möglichkeiten und Chancen schärfen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, die ankündigt, dass die Hebebühne im Rahmen der Stadtkampagne noch öfter im Einsatz sein wird. Unter www.neuekraftfuerwien.at wurde zudem eine Umfrage gestartet, um zu erfahren, was für die Wienerinnen und Wiener für die Zukunft der Stadt wichtig ist. „Alle Wienerinnen und Wiener sind eingeladen, mit den Mandatarinnen und Mandataren der ÖVP Wien die Perspektive zu wechseln und einen neuen Überblick zu gewinnen. Damit sich was bewegt. Für Wien“, so Arnoldner.

Fotos zur Stadtkampagne finden Sie hier zum Download!

