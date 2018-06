ÖVP NÖ und FPÖ NÖ für Leistungskürzungen im Gesundheitsbereich

Antrag der Grünen NÖ zum Wohle der PatientInnen wurde abgelehnt

St. Pölten (OTS) - Die schwarz-blaue Bundesregierung hat vor kurzem ihre Pläne zur Zusammenlegung der Sozialversicherungen vorgelegt. Die Grünen NÖ befürchten hier eine Nivellierung der Versicherungsleistungen nach unten und bringen daher einen Antrag gegen Leistungskürzungen für PatentInnen im NÖ Landtag ein. Landessprecherin Helga Krismer: „Alleine durch Verkleinerungen von Verwaltungsapparaten kann man die versprochene Einsparung nicht erreichen, also wird vermutlich auf den Kosten der Menschen und ihrer Gesundheitsversorgung gespart. Die Auflösung der AUVA steht im Raum und auch die Gefahr, dass Spitäler und Reha-Zentren geschlossen werden. Wer garantiert den Menschen, dass durch die Einsparungen der schwarz-blauen Bundesregierung in Wirklichkeit nicht ihre Leistungen gekürzt werden und damit Gesundheit zum Luxusgut wird?“ Mittels Antrag und Resolution an die Bundesregierung hätte der NÖ Landtag die Chance gehabt, zum Wohl der PatentInnen zu agieren.

„ÖVP NÖ und FPÖ NÖ lehnen diesen Antrag ab und stehen daher zu den kommenden Leistungskürzungen im Gesundheitsbereich auf den Rücken der Menschen.“, schließt Helga Krismer.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at