Suning präsentiert Innovation im Smart Retail auf der CES Asia

Shanghai (ots/PRNewswire) - Suning präsentiert seinen unbemannten, automatisierten "Biu" Store auf der CES Asia 2018. Der Handelsriese rangiert auf Platz zwei unter den nicht verstaatlichten Unternehmen in China und ist Eigentümer von Suning.com, ein Einzelhandelsunternehmen auf der Fortune Global 500 List. Damit werden die neuesten Innovationen des Unternehmens im Bereich Smart Retail und Smart Home vorgestellt.

Der erste Self-Service-Store von Suning, der mit Big Data, Gesichtserkennung und Radiofrequenz betrieben wird, wurde in Nanjing im August 2017 eröffnet. Als erstes Unternehmen in der Branche, das das Konzept des unbemannten Stores kommerziell einsetzt, stellte Suning den "Biu" Store erstmals international auf der CES 2018 in Las Vegas vor einigen Monaten vor und faszinierte Tausende von Besuchern aus aller Welt. Das Unternehmen betreibt derzeit fünf unbemannte Stores in den chinesischen Städten Nanjing, Peking, Shanghai und Chongqing.

Auf der dieswöchigen CES Asia führt Suning seine neuesten Innovationen im Bereich Smart-Retail- Lösungen sowie das revolutionäre Erlebnis intelligenter, technologiegetriebener Services und Produkte in einem solchen Ökosystem vor. Anders als in Las Vegas, wo ein unbemannter Pop-up-Store gezeigt wurde, verwandelt Suning seinen Messestand auf der CES Asia in eine optimierte Version und bietet mehr praktisches und breit gefächertes Erleben von Smart-Retail-Konsum-Tools. Darunter sind das Anywhere AR von Suning, das Verbrauchern die Möglichkeit bietet, virtuelle Produkte in eine reelle Situation zu platzieren, um Kaufentscheidungen auf effizientere Weise treffen zu können; der Smart Sue Shopping Assistant, der Kunden per SMS und Sprachanwendung einen Kaufführer-Service bietet sowie Smart Shelves mit eingebautem Schwerkraftsensor und Gesichtserkennungstechnologie für automatisierte Zahlungen und kundenindividuelle Einkaufsempfehlungen.

Darüber hinaus werden die führenden Produkte von Sunings Smart Logistics vor Ort vorgestellt, darunter die Lieferdrohne, das selbstfahrende Lieferauto, AGV Roboter und die vom Unternehmen entwickelte Sharing Express Box. Die Smart Home intelligenten Terminals wie beispielsweise PPTV und Magic Mirror bieten außerdem einen bahnbrechenden Einblick in das Smart-Life-Erlebnis der nahen Zukunft.

Qiao Xinliang, Executive Vice President von Suning Technology und Geschäftsführer der Suning Data Cloud Company, sagte: "Das Smart Retail von Suning stützt sich größtenteils auf die Datamation von Einzelhandelsfaktoren und die Intelligentisierung des Einzelhandelsbetriebs. Basierend auf umfassender Erfahrung mit Omnichannel-Retail hat Suning mit Cloud Computing, dem Internet der Dinge und KI eine solide Grundlage geschaffen, um unseren Kunden besser zu dienen und unsere Services kontinuierlich zu verbessern. Die CES Asia stellt eine Plattform dar, über die die innovativen Produkte und Services von Suning besser erlebt werden können."

Am 13. Juni 2018 fand ein "Created in China" Forum, das von Suning und dem China Household Electric Appliance Research Institute organisiert wurde, auf der CES Asia statt. Die Veranstaltung befasste sich mit den Trends in der chinesischen Elektronikbranche. Sun Weimin, stellvertretender Vorsitzender von Suning, hielt auf dem Forum eine Rede zum Thema Sunings Smart-Retail-Erlebnis.

Suning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China mit jeweils zwei öffentlichen Unternehmen in China und Japan. Die Suning Holding lag 2017 auf Platz zwei unter den top 500 Privatunternehmen in China mit Jahresumsätzen von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB). Suning hat es sich zur Aufgabe gemacht, "das Ökosystem über Branchen hinweg durch das Schaffen einer exzellenten Lebensqualität für alle Menschen zu führen" und hat damit sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen gestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport und Investment. Suning.com war 2017 als Fortune Global 500 Unternehmen gelistet.

