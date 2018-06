Nationalrat – Rendi-Wagner fordert mehr europäische Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich

Kampf gegen Krebs und Einsatz für Lebensmittelsicherheit nur gemeinsam möglich

Wien (OTS/SK) - „Europa steht vor zahlreichen Herausforderungen:

Globalisierung, demografischer Wandel, Migration, Staatsverschuldung – all das hat langfristige Folgen auch für unsere Gesundheit“, sagte die Gesundheitssprecherin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, am Donnerstag im Nationalrat. „Es ist an der Zeit, die europäische Erzählung weiter zu denken“, so die Abgeordnete, die gerade im gesundheitlichen Bereich mehr grenzüberschreitende Lösungen fordert. ****

Umso überraschter zeigte sich Rendi-Wagner von den Aussagen des Kanzleramtsministers Blümel, der vor einigen Wochen gemeint hatte, die EU solle sich in der Gesundheitspolitik und im Konsumentenschutz zurücknehmen: „In dieser Frage irren Sie sich, Herr Minister“, kritisiert Rendi-Wagner, denn „wenn es beispielsweise darum geht, sicherzustellen, dass wir auch in Zukunft die neuesten und besten Medikamente zum Beispiel in der Krebsbehandlung haben wollen oder uns vor grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen wie Ebola schützen, dann brauchen wir Europa“.

Auch wenn es die schwarz-blaue Regierung nicht mehr hören wolle, so brauche es auch bei Themen wie Nichtraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die europäische Gemeinschaft: „Viele Lebensmittel in den heimischen Supermarktregalen sind nicht österreichischer Herkunft“, führt Rendi-Wagner aus. „Das bedeutet, dass sich die KonsumentInnen bei jeder Tomate, die sie einkaufen, fragen müssen, ob und welche Pestizide im Herkunftsland verwendet werden. Hier braucht es einheitliche Qualitätsstandards auf höchstem Niveau und es braucht hier die EU als starken Partner“, so die Gesundheitssprecherin der SPÖ. (Schluss) mr/ls/mp

