Matthias Reim bei „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“

Am 15. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Die Kunst des Wiederaufstehens – darüber spricht Vera Russwurm am Freitag, dem 15. Juni 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2 mit ihrem Gast Matthias Reim. Sein Hit „Verdammt, ich lieb dich“ machte ihn 1990 über Nacht zum absoluten Superstar. Doch so plötzlich der Ruhm auch kommt, so schnell folgt der Absturz und der Musiker gerät in die Schuldenfalle. Bei „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ erzählt er: „Zuerst habe ich 2,5 Millionen Platten im Jahr verkauft, dann war ich plötzlich bei 10.000.“ Durch Fehlspekulationen sieht sich der Sänger schließlich vor einem Schuldenberg von 12,5 Millionen Euro.

„In so einer Situation musst du aufpassen, wenn du unterwegs bist. Aufpassen, auf die Versuchungen, wenn du dir deinen Hotelfrust wegsaufen willst. Wenn du damit anfängst, geht‘s weiter bergab. Du musst mit Einsamkeit umgehen können, mit Leere, mit Warten.“ Absoluter Tiefpunkt: 13 verkaufte Karten bei einem seiner Konzerte. Aber von Jahr zu Jahr werden es mehr – mittlerweile performt er wieder vor bis zu 15.000 Fans. Bei Vera spricht er nicht nur über seine extremen beruflichen Ups and Downs, sondern auch über sein überaus turbulentes Privatleben. Hat der Sohn eines Gymnasial-Direktors doch beispielsweise erst kürzlich von seiner mittlerweile 45-jährigen, ältesten Tochter erfahren.

2013 gibt Matthias Reim die Trennung von seiner 20 Jahre jüngeren, dritten Ehefrau und Mutter seiner beiden jüngsten Kinder Romeo (14) und Romy (10) bekannt. Zu Vera kommt der Vater von sechs Kindern mit seiner knapp 30 Jahre jüngeren Lebensgefährtin, der Sängerin Christin Stark, und berichtet über ein „pralles“ Leben, das nichts auslässt.

