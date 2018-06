APA-IT-Sommerfest: Smartes Tech-together

IT- und Medienbranche netzwerkte beim traditionellen Sommerfest der APA-Technologietochter auf der summerstage in Wien

Wien (OTS) - Von Cloud-Hosting bis hin zu smarten Services – die Leistungspalette zeitgemäßer IT gestaltet sich durchgängig entlang der Bedürfnisse von Kunden und Usern. Und diese lud die APA-IT gestern, Mittwochabend, zu ihrem traditionellen Sommerfest an einen der schönsten Plätze im Herzen Wiens: die summerstage am Ufer des Donaukanals.

„Gemeinsam mit Kunden und Geschäftspartnern entwickeln wir innovative Services für die aktuellen und künftigen Medien- und Kommunikationstrends. Uns eint das Ziel, konkrete Antworten auf den Medienwandel und die digitalen Herausforderungen zu geben“, erklärte APA-IT-Geschäftsführer Alexander Falchetto. „Das Sommerfest wollen wir nutzen, um uns bei Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit und den intensiven Austausch während des ganzen Jahres zu bedanken.“

Unter dem Motto „Bits, Bytes & Barbecue“ fanden sich rund 160 Gäste bei kulinarischen Köstlichkeiten und kühlen Getränken auf der Wiener summerstage ein. Unter ihnen:

Sylvia Dellantonio (willhaben.at), Christian Eder (ORF), Johann Frohner (Mediaprint), Michael Götzhaber (ORF), Gerald Grünberger (VÖZ), Katarina Hanzelova (Central Europe Programme), Andreas Kalenda (3-S-IT Dienstleistungen), Robert Kuschela (Krone), Romana Lanzerstorfer (Parlamentsdirektion), Stefan Lauterer (ÖWA), Oliver Ortner (ORF), Clemens Pig ( APA), Peter Reichstädter (Parlamentsdirektion), Wolfgang Riedler (Wiener Zeitung), Jo Rogner (Compass-Verlag), Karin Thiller (APA), Nadja Vaskovich (VÖZ), Kurt Waldherr (aforms2web)

Weitere Bilder zur Veranstaltung in der APA-Fotoservice Galerie

Über APA-IT

Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner – von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb – zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at