„Unterwegs in Österreich“ am 15. Juni aus Aschach an der Donau

Schwerpunktthema „Hochwasser & extreme Wetterlage 2018“

Wien (OTS) - Zum Wochenende geht es in „Unterwegs in Österreich“ um „Hochwasser & extreme Wetterlage 2018“. Zum Abschluss der Oberösterreich-Woche am Freitag, dem 15. Juni 2018, begrüßen Jan Matejcek und Maria Theiner die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Lukas Schweighofer präsentiert um 17.30 Uhr „Daheim in Österreich“ aus Aschach an der Donau.

Freitag, 15. Juni: Schwerpunktthema: „Hochwasser & extreme Wetterlage 2018“

„Guten Morgen Österreich“ aus Aschach an der Donau Stil-Expertin Martina Reuter ist zu Gast und spricht über die Modetrends des Sommers – von Flower Power über 6/8-Hosen bis zu Funktionskleidung für den Urlaub. Und sportlich wird es wieder in der Rubrik „Fit mit Philipp“. Dieses Mal geht es um Darts mit Profi Mensur Suljović.

„Daheim in Österreich“ aus Aschach an der Donau

Mehr als zwölf Jahrhunderte ist es her, dass in der Gründungsurkunde des Stiftes Kremsmünster im Jahr 777 Weingärten in Aschach an der Donau urkundlich erwähnt werden. Mit der Änderung des Klimas wurde der Weinbau in Aschach eingestellt. Aber jetzt knüpft ein junger Winzer an die alte Tradition an und kann auch schon erste Erfolge verzeichnen.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind persönliche Meinung, Anregungen, Lob aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at