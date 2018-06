21.6., Favoriten: Beteiligungsveranstaltung Paltrampark

Wien (OTS/RK) - Der Paltrampark in Favoriten soll umgestaltet werden. Im Raum stehen unter anderem eine Vergrößerung der Spiel- und Freiflächen sowie eine alternative Nutzung der Straße zwischen den beiden Parkbereichen. Bezirksvorsteher Marcus Franz lädt am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, interessierte Favoritnerinnen und Favoritner zu einer Beteiligungsveranstaltung in die VHS Favoriten (10., Arthaberplatz 18). Beginn ist um 18 Uhr, die Veranstaltung ist auf zwei Stunden angesetzt. Teilnehmende sind eingeladen, ihre Ideen für die künftige Freiraumgestaltung, Sauberkeit und Sicherheit sowie das Miteinander im Öffentlichen Raum im Gespräch mit ExpertInnen einzubringen.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 10. Bezirk, Tel. 01/4000-10111 bzw. E-Mail post @ bv10.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

BürgerInnen-Beteilgungsveranstaltung "Umgestaltung Paltrampark"



Datum: 21.6.2018, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort:

VHS Favoriten

Arthaberplatz 18, 1100 Wien



