Save the Date: PRESSE-Besichtigungstermin Meteor-Radarstation im NHM Wien am Dienstag, den 26. Juni 2018, um 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Anlässlich des „ASTEROID DAY“, der am 30. Juni weltweit stattfindet, präsentiert das Naturhistorische Museum (NHM) Wien eine neue Meteor-Radarstation, und wir laden Sie exklusiv vorab zur Besichtigung in den Meteoritensaal und anschließend auf das Dach des NHM Wien ein.

Täglich landen circa hundert Tonnen extraterrestrischer Materie auf der Erde - der Großteil davon in Form von kosmischem Staub. Größere Objekte dringen als Meteoroide in die Erdatmosphäre ein und erzeugen nicht nur markante Leuchterscheinungen durch die Bildung von einer Art "Plasma-Röhren" in der oberen Atmosphäre, welche auch Radarwellen reflektieren. Um diese Phänomene zu erforschen, verwendet man sogenannte "Meteor-Radar"-Einrichtungen; eine solche Einrichtung gibt es jetzt auch im Naturhistorischen Museum Wien. Die Radarsignale werden über eine Empfängerantenne auf dem Dach des Hauptgebäudes des NHM Wien erfasst und können zukünftig in einer Meteor-Radarstation im Meteoritensaal akustisch und visuell verfolgt werden. „In Saal 5 haben unsere Besucherinnen und Besucher damit die Möglichkeit, das Dauer-Bombardement, unter dem die Erde steht, sehen und hören zu können,“ erklärt NHM Wien-Generaldirektor Christian Köberl.

Zum ASTEROID DAY am 30. Juni

Der weltweite “ASTEROID DAY” findet heuer bereits zum vierten Mal statt. Ziel ist dabei, auf die Gefahren aus dem Weltall als Naturgewalt aufmerksam zu machen und auf die Bedeutung von Asteroiden hinzuweisen. Als offizieller Partner des “ASTEROID DAY” in Österreich begeht das NHM Wien diesen Tag mit einem Nachmittagsprogramm rund um die Neueröffnung der Meteor-Radarstation.

Programm zum 4. Internationalen Asteroidentag am Samstag den 30. Juni im NHM Wien, in Kooperation mit dem Österreichischen Versuchssenderverband (ÖVSV):

14.00 Uhr | Begrüßung

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl (Generaldirektor des NHM Wien)

14.10 Uhr | Erfassung von extraterrestrischen Trümmerteilchen mittels Radar

Ing. Michael Zwingl (Präsident des ÖVSV)

15.15 Uhr | Eröffnung der neuen Meteor-Radarstation im Saal 5 (Meteoritensaal),

Dr. Ludovic Ferrière und Dr. Julia Walter-Roszjár (beide NHM Wien)

sowie Ing. Michael Zwingl

Eintrittskarte erforderlich | Der Besuch des Programms ist frei.

Pressefotos zum Download:

www.nhm-wien.ac.at/presse/

PRESSE-Besichtigungstermin Meteor-Radarstation im NHM Wien

Datum: 26.06.2018, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM)

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2018/meteor_radarstation

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien,

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 626

Mobil: 0664 621 61 48

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at