Fußgänger auf Schutzweg niedergestoßen

Wien (OTS) - Am 13.06.2018 ereignete sich gegen 16:20 Uhr an der oberen Alten Donau (21. Bezirk) ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Lenker und einem Fußgänger, der mit seiner einjährigen Tochter unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos dürfte der Autolenker (24) den 45-jährigen Fußgänger – er trug sein Kind am Arm – beim Überqueren der Kreuzung am Schutzweg übersehen haben. Vater und Tochter wurden vom PKW erfasst und zu Boden gestoßen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt, das Kind blieb bei dem Unfall unverletzt.

