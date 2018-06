Mehrfache Festnahmen im Kampf gegen den Drogenhandel

Wien (OTS) - Mit insgesamt fünf Festnahmen endeten Aktionen zweier Außenstellen des Landeskriminalamtes Wien am 13.06.2018. Bei einem Schwerpunkt der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), welche im Kampf gegen den Drogenhandel in verschiedenen Gemeindebezirken durchgeführt worden war, gelangen darüber hinaus fünf weitere Festnahmen.

Bei einer Aktion im Bereich Preysinggasse (15. Bezirk) wurden zwei Männer und eine Frau festgenommen, welche in gemeinsamem Wirken 21 Säcke mit Cannabis (ca. sechs Kilogramm) zu verkaufen versuchten. In der Wohnung eines Festgenommenen stellten die Beamten weitere 365 Gramm Cannabis sowie eine Gaspistole sicher. Bei dieser Polizeiaktion waren neben der EGS auch Beamte des LKA, Außenstelle Mitte, beteiligt.

In zwei Festnahmen gipfelte ein Einsatz des LKA, Außenstelle Zentrum Ost, welche gemeinsam mit dem EKO Cobra durchgeführt wurde. Die Beamten konnten zwei Männer nach versuchtem Verkauf von je 60 Gramm Kokain und Heroin zu einem Verkaufspreis von mehreren tausend Euro festnehmen. Bei einer im Anschluss durchgeführten Hausdurchsuchung wurden weiteres Suchtgift sowie Streckmittel sichergestellt (Foto).

Vier weitere Festnahmen erfolgten durch Polizisten der EGS in den Bezirken 2, 5 und 6 wegen des Verkaufs von Cannabis und Kokain. Bei allen Festnahmen leisteten die Beschuldigten teils erheblichen Widerstand gegen die einschreitenden Polizisten.

Im 3. Bezirk observierte die EGS einen weiteren mutmaßlichen Dealer, welcher Cannabis an einen Zivilbeamten verkaufen wollte. Beim Zugriff flüchtete der Angehaltene und rannte blindlinks in den Straßenverkehr am Heumarkt, wo er von einem PKW touchiert wurde. Danach gelang die Festnahme des Mannes.

