Streit auf der Straße – Zeuge schreitet ein

Wien (OTS) - Am 13.06.2018 kam es gegen 10:00 Uhr am Gehsteig in der Schulgasse (18. Bezirk) zu einer aggressiven Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten. Erst durch das beherzte Einschreiten eines Mitarbeiters der Magistratsabteilung 48 konnten die Streithähne voneinander getrennt werden. Bei den beiden Beteiligten handelt es sich um zwei namentlich nicht bekannte Federtiere. Während das Opfer – ein Papagei – geborgen werden konnte, entzog sich der unbekannte Täter – ein Rabe – der Anhaltung und ergriff die Flucht. Der flugunfähige Papagei dürfte zuvor aus einem Fenster gestürzt und im Anschluss von dem ihm offensichtlich feindlich gesinnten Raben attackiert worden sein. Der Finder übergab danach den Papagei der Polizeiinspektion Schulgasse. Der Grund der Auseinandersetzung ist unbekannt. Eine Opfer-Befragung zu Einzelheiten des Vorfalls verlief ohne inhaltlichen Mehrwert, da das Opfer die Fragen der Polizisten lediglich wiederholte. Da keine näheren Informationen zu dem Besitzer des Papageis eruiert werden konnten und der Vogel diesbezüglich den Schnabel hielt, wurde er der Tierrettung übergeben.

Für Medienrückfragen steht Pressesprecher Paul Eidenberger unter der Telefonnummer 01-31310-72114 zur Verfügung.

(Fotos: LPD Wien – zur honorarfreien redaktionellen Weiterverwendung. Am Bild: Papagei, Inspektorin F. bzw. Papagei auf der Schulter von Inspektor F.)

