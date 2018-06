AVISO Pressegespräch - Zum 200. Geburtstag von Ignaz Semmelweis: „Händehygiene rettet Leben – jeden Tag“

Wien (OTS) - Am 1. Juli 2018 jährt sich der Geburtstag von Ignaz Semmelweis zum 200. Mal. Am 21. Juni veranstalten MedUni Wien, AKH Wien und der in Wien ansässige Semmelweis Verein zu Ehren de Wiener Chirurgen und Geburtshelfers, Begründers der evidenzbasierten Medizin und des „Erfinders“ der Händehygiene dementsprechend ein Fach‐Symposium (13 Uhr, Hörsaalzentrum MedUn Wien/AKH Wien, Ebene 7/http://semmelweis.info/200‐jahre‐semmelweis).

Vor Beginn des Symposiums, um 12:00 Uhr, erläutern ExpertInnen der MedUni Wien, des AKH Wien und des Semmelweis Vereins im Rahmen eines Pressegesprächs direkt bei der Semmelweis‐Statue am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien (Lageplan anbei) die Bedeutung Semmelweis‘ als Pionier der Hygiene in der Medizin und als Kämpfer für den medizinischen Fortschritt. Sie zeigen auf, warum Händehygiene auch heutzutage jeden Tag Leben rettet, welche Verbesserungen für die Zukunft wünschenswert und wie sie machbar sind.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien



Sabine Wolf, Direktorin des Pflegedienstes des AKH Wien



Bernhard Küenburg, Gründer des in Wien ansässigen Semmelweis Vereins



Elisabeth Presterl, Leiterin der Universitätsklinik für

Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle von MedUni Wien und AKH Wien



Didier Pittet, Leiter der Abteilung für Krankenhaushygiene an den Genfer Universitätskliniken und externer Leiter des WHO‐Programms „Clean Care is Safer Care"



Um Anmeldung wird gebeten: pr @ meduniwien.ac.at oder presse @ akhwien.at.

Im Anschluss an das Pressegespräch ist selbstverständlich auch die Teilnahme am Symposium möglich.

Achtung Redaktionen: Anbei finden Sie ein Foto (v.li.) mit Markus Müller (Rektor der MedUni Wien), Bernhard Küenburg (Semmelweis Verein), Herwig Wetzlinger (Direktor der Teilunternehmung AKH

Wien) und Oswald Wagner (Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der MedUni Wien) beim vor kurzem restaurierten Denkmal von Ignaz Semmelweis auf dem Medizinischen Universitätscampus AKH Wien. (Verwendung kostenfrei bei Nennung des Copyrights MedUni Wien/Kawka).

