OVE-Generalversammlung wählt Dr. Kari Kapsch zum Präsidenten

Wien (OTS) - „Die digitale Transformation bringt eine Vielzahl an Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten für die Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik mit sich“, stellte Dr. Kari Kapsch im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung des OVE fest. Was das für den OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik bedeutet und wie er sich hier zukunftsorientiert positionieren soll, um die sich bietenden Möglichkeiten einer proaktiven Mitgestaltung zu nutzen, war Thema eines Strategieprozesses, dessen Ergebnisse und daraus abgeleiteten Maßnahmen der neu gewählte OVE-Präsident nun präsentierte. „Jetzt gilt es, die Strategie rasch umzusetzen, wobei die Einbindung der Studierenden und Absolvent/innen sowie die Nachwuchsförderung ein besonderes Anliegen sind“, umriss Dr. Kapsch die aktuellen Aufgaben des Verbandes.

Neues OVE-Präsidium komplettiert

Als OVE-Präsident folgt Dr. Kari Kapsch, COO der Kapsch Group, auf Dr. Franz Hofbauer, MBA, APG Austrian Power Grid, der nach sechs Jahren als Präsident statutengemäß ausscheidet. Mit Dipl.-Ing. Mag. (FH) Gerhard Christiner, Vorstandsdirektor der APG Austrian Power Grid, wurde auch ein neuer Vizepräsident gewählt. Weiters gehören dem OVE-Präsidium Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kugi, TU Wien, und Mag. Arnulf Wolfram, Siemens, an. Dieses Gremium wird nun die nächsten Jahre die Geschicke des Verbandes leiten und damit Akzente für die Weiterentwicklung der Branche setzen.

Auszeichnung mit der Goldenen Stefan-Ehrenmedaille

1958 gestiftet und bisher erst 32mal vergeben – die „Goldene Stefan-Ehrenmedaille“ ist die höchste OVE-Auszeichnung zur Würdigung der Verdienste um den Verband. Mit dieser Auszeichnung wurde der scheidende Präsident Dr. Franz Hofbauer geehrt. Hofbauer, der dem OVE seit 38 Jahren als Mitglied angehört, hat entscheidend zur guten Entwicklung des Verbands in den letzten zehn Jahren als Vizepräsident und Präsident beigetragen. Laudator Dr. Kapsch würdigte Hofbauers hervorragendes Engagement wie dessen außergewöhnlichen menschlichen Qualitäten und fachlichen Qualifikationen und hob die vielfältigen Aktivitäten und Projekte hervor, die unter der Präsidentschaft Hofbauers initiiert und erfolgreich umgesetzt wurden.

Positive Bilanz über das Verbandsjahr

In einem Rückblick auf die Aktivitäten im abgelaufenen Verbandsjahr zog OVE-Generalsekretär Dipl.-Ing. Peter Reichel erfreuliche Bilanz: Mit dem novellierten Elektrotechnikgesetz ETG 1992 erhielt der OVE den offiziellen Status der österreichischen elektrotechnischen Normungsorganisation, und in Folge dessen wurde auch die Kooperationsvereinbarung mit Austrian Standards International neu gefasst. Ein neues Geschäftsfeld konnte mit der Prüfung und Zertifizierung von Kabeln und Leitungen erfolgreich aufgebaut werden. ALDIS, das österreichische Blitzortungssystem im OVE und weltweit anerkannte Stelle für Blitzforschung, erreichte mit einem neuen Algorithmus eine wesentliche Verbesserung in der Ortungsgenauigkeit. Weiterbildung und lebenslanges Lernen ist gerade in der Elektrotechnik und IKT-Branche essentiell. Der OVE bot hier mit mehr als 40 Veranstaltungen wieder ein breites Spektrum, von Seminaren bis zu internationalen Konferenzen. Reichel dankte abschließend allen Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich tätigen Funktionär/innen, die – so der Generalsekretär – den Erfolg des OVE erst möglich gemacht haben.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik, sowie bei ETSI, der europäischen Organisation für Telekommunikationsnormen. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

