VP-Aichinger: Große Trauer um Walter Langer

Wien (OTS) - „Tief bestürzt“ zeigte sich ÖVP Wien Kultursprecher LAbg. Fritz Aichinger angesichts des Ablebens von Walter Langer. Langer verstarb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im 90. Lebensjahr.

„Mit Walter Langer ist nach Heinz Petters ein weiterer großer Wiener Nestroy-Darsteller für immer von uns gegangen. Ich hatte das Glück, ihn in vielen Aufführungen des legendären Nestroy Ensembles am Volkstheater erleben zu dürfen“, so Aichinger. Langer brillierte sowohl in dramatischen als auch in komödiantischen Rollen, für sein Wirken am Volkstheater und am Burgtheater wurde er sowohl von der Republik Österreich als auch vom Land Wien geehrt.

„Einer breiteren Öffentlichkeit weit über Wien hinaus ist er durch seine liebenswürdige Rolle als Herr Kudrnac im „Kaisermühlen Blues“ bekannt. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Freunden", so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at