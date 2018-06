Neue Sommerbroschüre für NÖ Kindergartenkinder präsentiert

LR Teschl-Hofmeister: Regionale und lokale Bräuche thematisiert

St. Pölten (OTS/NLK) - „Sommer, Sonne… und mehr!“ - Das ist der Titel der neuen Broschüre für die NÖ Landeskindergärten, die Wissenswertes und Anregungen für PädagogInnen und Eltern von Kindergartenkindern für die Sommermonate beinhaltet und nun von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vorgestellt wurde. Die Anregungen in der Broschüre reichen von einfachen Rezeptideen über Verwendungsvorschläge für Naturmaterialien bis hin zu bekannten Sommerliedern - und darüber hinaus auch Wissenswertes rund um Fest-und Lostage im Sommer. Jeder Kindergarten in Niederösterreich erhält ausreichend Exemplare dieser Broschüre. Sie ist der dritte Teil einer Brauchtums-Reihe für KindergartenpädagogInnen und Eltern von Kindergartenkindern. Bereits erschienen sind Broschüren zu den Themen Fasten- und Osterzeit bzw. Advent und Weihnachten.

„Gemeinsam verbrachte Zeit, im Kindergarten wie auch in den Familien, schafft wichtige Ankerpunkte für Kinder. In Niederösterreich sehen wir es als unsere Pflicht, in unserer so schnelllebigen und von Trends geprägten Zeit den Kindern Halt zu bieten. Feste im Jahreskreis und gemeinschaftliche Aktivitäten sind ideale Möglichkeiten, Beständigkeit und Verwurzelung in den Gemeinden und in den Familien zu erfahren. Kindergärten spielen hier eine ganz besondere Rolle, denn hier werden sowohl die regionalen und lokalen Bräuche wie auch die Traditionen in den Familien der Kinder thematisiert. Gerade im Sommer gibt es viele Möglichkeiten, Unternehmungen bewusst mit den Kindern gemeinsam zu gestalten und zu erleben und ihnen zusätzliche Lern- und Erfahrungsimpulse mit auf den Weg zu geben. Die Natur bietet – im In- wie im Ausland, aber vor allem auch in unserem schönen Bundesland Niederösterreich – in dieser Jahreszeit unendlich viel Raum zum Entdecken, Forschen und für die Sinnesschärfung“, erklärt dazu Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Die Broschüre entstand in Kooperation mit der Kultur.Region.Niederösterreich.

