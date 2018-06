Österreicher als Generalsekretär des weltgrößten Handelsagenten-Dachverbandes IUCAB wiederbestellt

Christian Rebernig leitet weiter das Generalsekretariat der Internationally United Commercial Agents and Brokers mit Sitz in Wien

Wien (OTS) - Die Internationally United Commercial Agents and Brokers - kurz IUCAB - ist die weltweit größte Dachorganisation von Handelsagentenverbänden und besteht aus 20 Mitgliedsorganisationen aus Europa, Nordamerika, Asien und Afrika.

Im Rahmen der diesjährigen Delegiertenversammlung der Internationally United Commercial Agents and Brokers in Turin, an der rund 50 Delegierte aus 18 Ländern teilnahmen, wurde der gebürtige Steirer Christian Rebernig (46) als IUCAB-Generalsekretär bestätigt: „Das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass der von mir gemeinsam mit dem Vorstand eingeschlagene Weg in die richtige Richtung zeigt und dass von Österreich aus internationale Organisationen gesteuert werden können.“ Er ist seit rund 20 Jahren in der WKÖ tätig und seit 2008 federführend im Bundesgremium der Handelsagenten engagiert.

Der Handelsagenten-Dachverband Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) wurde bereits 1953 gegründet und hat ihren Sitz seit 2016 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien. Zuletzt wurde etwa die Website www.iucab.com völlig neu gestaltet, um künftig die Kommunikation deutlich zu verstärken.

IUCAB vertritt die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen, die sich mit der Warenvermittlung zwischen gewerblichen Unternehmen beschäftigen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Handelsagenten in den IUCAB-Ländern wird durch einen vermittelten Warenumsatz von jährlich rund 1.000 Milliarden Euro eindeutig belegt. Mit der IUCAB B2B-Plattform erhalten Firmen die Möglichkeit, über die eigenen Landesgrenzen hinaus Handelsagenten und Vertriebsprofis für die Platzierung ihrer Produkte am Markt zu finden.

In der Geschäftsstelle wird auch das Bundesgremium der Handelsagenten betreut, wodurch sich große Vorteile für die fachliche Interessenvertretung und auch eine Stärkung der österreichischen Standpunkte auf dem internationalen Parkett ergeben. (PWK431/JHR)

Bild: https://tinyurl.com/ybebgrco - Christian Rebernig freut sich über seine Wiederbestellung zum IUCAB-Generalsekretär und auf die kommenden Herausforderungen.

