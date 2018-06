Kaup-Hasler betroffen über das Ableben von Walter Langer

Wien (OTS) - Betroffen über das Ableben des Kammerschauspielers Walter Langer zeigt sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. "Mit seinem Schauspiel vermochte Walter Langer den nestroyschen Geist in die Gegenwart zu holen. Dafür wurde er von KollegInnen und ZuseherInnen verehrt und geschätzt. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, den KollegInnen und WeggefährtInnen", so Veronica Kaup-Hasler.

Kammerschauspieler Walter Langer war langjähriges Ensemblemitglied an Burg- und Volkstheater, hier bestach er vor allem durch seine Nestroy-Interpretationen in Gustav Mankers Nestroy-Ensemble. Aber auch seine Rollen in Raimunds "Alpenkönig und Menschenfeind" oder "Schweyk im Zweiten Weltkrieg" von Bertolt Brecht zeugten von seiner schauspielerischen Kunst.

