AVISO-Reminder: PK/Diskussion „Hat der Wolf bei uns in Niederösterreich Platz?“

Die Grüne Bildungswerkstätte NÖ in Kooperation mit den Grünen NÖ, insbesondere Landessprecherin Helga Krismer laden zum „Wolfgipfel“

St. Pölten (OTS) -



Thema:

„Hat der Wolf bei uns in Niederösterreich Platz?“

Datum und Uhrzeit:

Freitag, 15. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort:

Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien:

Beschreibung:

Der Wolf hat in den letzten Jahren sein Verbreitungsgebiet in Europa ausgeweitet. Auch in Niederösterreich wurde das Ein- bzw. Durchwandern von Wölfen nachgewiesen. Die Zuwanderung von Wölfen in Niederösterreich wird als Faktum angesehen. Der Wolf ist durch EU-rechtliche und landesrechtliche Bestimmungen eine nicht jagdbare Wildart und damit ein streng geschütztes Wildtier.

Welche Auswirkungen und Chancen hat der Bestand des Wolfes in Niederösterreich und wie können wir mit möglichen Konflikten und Sorgen umgehen?

Ihre Gesprächspartner sind:

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen Niederösterreich

Christian Pichler, Wolfsexperte des WWF Österreich

Daniel Heindl, Landwirtschaftskammer NÖ und Bauernbund NÖ

Max Rossberg, European Wilderness Society Austria

