Bauernbund: Steuer für agrarische Elementarrisikoversicherungen wird vereinheitlicht

Wichtiger Bestandteil des Pakets für die Landwirtschaft im Ministerrat beschlossen

Wien (OTS) - Mit dem heute im Ministerrat beschlossenen Jahressteuerpaket des Bundesministeriums für Finanzen wurde mit der Vereinheitlichung der Versicherungssteuer bei landwirtschaftlichen Elementarrisikoversicherungen ein wichtiger Baustein für die Landwirtschaft beschlossen. "Durch den Zusammenhalt der agrarischen Spitzenvertreter wird eine der zentralen Forderungen des Bauernbundes umgesetzt. Schließlich machen zunehmende Wetterkapriolen in der Landwirtschaft eine verstärkte Eigenvorsorge der Landwirtinnen und Landwirte erforderlich, weshalb wir auch dazu aufrufen, die Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Denn mit der Aufnahme der entsprechenden Umsetzungsregelung in das Jahressteuergesetz 2018 wird die bisher nur für Hagelversicherungen bestehende Begünstigung, wonach die Versicherungssteuer für jedes Jahr 0,2‰ der Versicherungssumme beträgt, ausgeweitet. Alle Agrarversicherungen unterliegen ab 1. Jänner 2019 somit ebenso dem günstigeren Satz", erklärte Bauernbund-Präsident Georg Strasser.



"Die Bundesregierung zeigt großes Verständnis für die Anliegen der Landwirtschaft, weshalb wir Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger für die Sicherstellung der Finanzierung und dem Bundesministerium für Finanzen für die rasche Ausarbeitung der gesetzlichen Regelung danken wollen. Mit dem Beschluss unterstützen wir die bäuerlichen Familienbetriebe dort wo sie Hilfe benötigen. Eine Ausdehnung der bestehenden Regelung auf Versicherungen von landwirtschaftlichen Kulturpflanzen und Nutztieren schafft einen weiteren Anreiz zur Steigerung der Durchversicherung. Damit wird die Leistbarkeit der Elementarrisikoversicherungs-Prämien auch bei steigenden Risiken gewährleistet", so Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig.



Endbesteuerung von Entschädigungen von Leitungsrechten abgeändert

Eine weitere langjährige Forderung des Bauernbundes wurde mit der Änderung in der Endbesteuerung von Entschädigungen für Leitungsrechte wie etwa Stromleitungen realisiert. "Die Abgaben sind damit künftig von den Energieversorgungsunternehmen abzuführen und für die Landwirte fällt kein Aufwand mehr an", erklärte Strasser. (Schluss)

