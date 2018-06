Swiss Life Select sorgt für KMU-Chefs und ihre Mitarbeiter vor!

Zum einen werden die Mitarbeiter stärker an die Firma gebunden. Zum anderen ist eine betrieblich gesicherte Altersvorsorge auch ein Instrument zur Mitarbeitermotivation: Das zusätzliche 'Zuckerl', das andere Arbeitgeber oft nicht anbieten, sporne das eigene Personal zu höhe-rer Leistung an Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select

Die betriebliche Altersvorsorge ist eine der sichersten und gleichzeitig meist unterschätzten Vorsorgeformen überhaupt. Mit unserer Neuausrichtung unterstreichen wir unsere BAV-Expertise und werden die Vorteile dieser Altersvorsorge im Gespräch mit den Entscheidern noch deutlicher kommunizieren Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select

Dabei stehen vor allem umfassende Servicemodelle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Vordergrund, die schnelle, unkomplizierte und maßgeschneiderte Lösungen bieten". Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select

Betriebliche und private Finanzberatung gehen dabei Hand in Hand. Ein gesunder Betrieb ist schließlich genauso wichtig wie etwa eine gut geplante Altersvorsorge des Unternehmers selbst – Weitsicht ist sowohl in betrieblichen wie privaten Belangen erforderlich Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select

Wien (OTS) - Swiss Life Select baut sein Geschäftsfeld betriebliche Altersvorsorge (BAV) deutlich aus! Der Marktführer unter den Finanzdienstleistern hat sich zum Ziel gesetzt, Österreichs Unternehmer in einem wirtschaftlich zunehmend schwieriger werdenden Umfeld neue Wege zu mehr Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit zu eröffnen. Künftig sollen unter Einbindung eines österreichweiten Netzwerkes von Steuerberatern und auf BAV spezialisierte Berater Unternehmen gezielter angesprochen werden.



Österreich hinsichtlich BAV ein „Entwicklungsland“

Obwohl eine betriebliche Altersvorsorge Vorteile für Unternehmen und Arbeitnehmer bringt, ist es in Österreich mehr als ausbaufähig. Laut aktuellen Statistiken rangieren österreichische Unternehmen mit einer durchschnittlichen BAV-Durchdringung von knapp 25 Prozent auf einem der hinteren Plätze im europäischen Vergleich. Damit ist die zweite Säule des Pensionssystems – neben der staatlichen und privaten Vorsorge – stark unterentwickelt. Mit der betrieblichen Pensionsvorsorge sichern Arbeitgeber ihren Angestellten Vorsorgeleistungen für das Alter zu.



Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select nennt die Vorteile einer Betriebspension für Unternehmen: Zum einen werden die Mitarbeiter stärker an die Firma gebunden. Zum anderen ist eine betrieblich gesicherte Altersvorsorge auch ein Instrument zur Mitarbeitermotivation: Das zusätzliche 'Zuckerl', das andere Arbeitgeber oft nicht anbieten, sporne das eigene Personal zu höhe-rer Leistung an“ , ist Obererlacher überzeugt.

BAV-Ausbildungsoffensive

Bereits seit Anfang des Jahres hat Swiss Life Select ein eigenes BAV-Ausbildungsprogramm geschaffen und bereits über 40 BAV-BeraterInnen ausgebildet. "Die betriebliche Altersvorsorge ist eine der sichersten und gleichzeitig meist unterschätzten Vorsorgeformen überhaupt. Mit unserer Neuausrichtung unterstreichen wir unsere BAV-Expertise und werden die Vorteile dieser Altersvorsorge im Gespräch mit den Entscheidern noch deutlicher kommunizieren" , so Christoph Oberer-lacher, Geschäftsführer von Swiss Life Select Österreich. „Dabei stehen vor allem umfassende Servicemodelle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Vordergrund, die schnelle, unkomplizierte und maßgeschneiderte Lösungen bieten".



Maßgeschneidertes Financial Planning für Management und Mitarbeiter

Swiss Life Select bietet Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflichen ganzheitliche Beratungskonzepte, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Beratung reicht dabei von der Unterstützung bei betrieblicher Altersvorsorge (BAV), geplanten Finanzierungen über Absicherungskonzepte bei Berufsunfähigkeit und Betriebsunterbrechungen bis hin zum maßgeschneiderten Financial Planning für Management und Mitarbeiter. „Betriebliche und private Finanzberatung gehen dabei Hand in Hand. Ein gesunder Betrieb ist schließlich genauso wichtig wie etwa eine gut geplante Altersvorsorge des Unternehmers selbst – Weitsicht ist sowohl in betrieblichen wie privaten Belangen erforderlich“ , erläutert Christoph Obererlacher.

Langjährige Expertise

Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen im Privat- und Firmenkundensegment. Mit langjähriger Expertise für betriebliche Altersversorge entwickelt die Swiss Life-Gruppe wegweisende Vorsorgelösungen für KMUs, Großunternehmen, Verbände bis hin zu Start-ups. Mehr unter www.swisslife-select.at

Rückfragen & Kontakt:

Swiss Life Select GmbH

Patrick Schlager

Telefon +43 1 716 99 - 983

Handy +43 (0) 676 32 70 861

patrick.schlager @ swisslife-select.at