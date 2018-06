Die „Krone“ feierte mit Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Medien in der Wiener Orangerie

Wien (OTS) - Seit fünf Jahren ist das „Krone“-Sommerfest ein Highlight und Fixpunkt im Eventkalender der österreichischen Medien- und Marketingbranche. Heuer feierte man erstmals im edlen Ambiente der Orangerie im Schloss Schönbrunn. Mehr als 900 Gäste aus Werbewirtschaft, Politik und Medien folgten Dienstagabend der Einladung von Mediaprint-Geschäftsführerin Mag. Monika Fuhrheer, „Krone“-Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini und Klaus Herrmann, geschäftsführender Chefredakteur der Kronen Zeitung.

Zu Beginn des Abends bedankte sich Monika Fuhrheer bei Kunden und Partnern für das Vertrauen in die Medienmarke „Krone“ und kündigte im Gespräch mit Moderatorin Marie-Thérèse Leopoldsberger-Pribil eine Reihe neuer Projekte an: „Als No.1-Brand am Tageszeitungsmarkt entwickeln wir das Portfolio unserer Markenfamilie kontinuierlich weiter. In bewährter Kooperation mit krone.at und KroneHit bieten wir unseren Werbekunden schon jetzt impactstarke crossmediale Kommunikations-Lösungen und werden diese ab Herbst zusammen mit unserem neuen Partner aus dem TV-Bereich um spannende neue Formate erweitern.“

Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der Kronen Zeitung, betonte bei einem Ausblick in die Zukunft der "Krone", dass diese längst begonnen habe: „Wir haben in sanften Schritten den größten Relaunch der Kronen Zeitung vollzogen. Der Relaunch geht allerdings über einen optischen Neu-Auftritt - immer im Bewusstsein der Traditionen und Stärken der Marke - weit hinaus. So sind wir auch in einem umfassenden Prozess, uns personell und strukturell für die aktuellen und künftigen Herausforderungen aufzustellen."

„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini in seiner Begrüßung: „Die Kronen Zeitung wird ihre Alleinstellungsmerkmale als MARKE noch klarer herausarbeiten und an jedem Kontaktpunkt, über alle Plattformen hinweg erlebbar machen. Haltung zeigen, Orientierung geben, Nähe leben – dieses Erfolgsmuster zu stärken ist einer unserer Schwerpunkte.“

Musikalischer Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Ina Regen, die mit ihrem Chart-Hit „Wie a Kind“ begeisterte. Anschließend sorgte der Wiener Entertainer und Crooner Louie Austen mit seinen Jazz- und Dance-Beats für beste Stimmung. Zu späterer Stunde konnte man zu den Turntable-Sounds von DJ Two Four alias Endre Hoffmann abtanzen.

Die Gäste des „Krone“-Sommerfestes ließen sich mit coolen Cocktails, an verlockenden Buffet- und Food-Stationen, an der delikaten Schärdinger-Käsebar, mit erlesenen Weinen von Scheiblhofer, mit italienischem Eis von Leones und in der Zigarren-Lounge verwöhnen. Viel Spaß und Unterhaltung boten die „Krone“-Fotobox und Werkelmann Oliver Maar mit seinen originellen Wiener Liedern. Für überraschende Momente im herrlichen Garten der Orangerie sorgten „wandelnde Büsche“, Stelzengeher und „lebende Statuen“. Die Gäste der Kronen Zeitung ließen sich trotz Regen die gute Laune nicht nehmen und networkten bis spät nach Mitternacht.

