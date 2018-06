Wie geht es weiter mit der Verkehrspolitik in Deutschland und Österreich?

Deutscher Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer als Festredner bei der Salzburger Frühsommerveranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK).

Wien (OTS) - Grenzverkehr am Brenner, mögliche Fahreinschränkungen für Dieselfahrzeuge, Maut auf deutschen Autobahnen und Investitionen in Infrastruktur - die Themen der Verkehrspolitik, die Deutsche und Österreicher betreffen, sind vielfältig. Informationen aus erster Hand erhalten Sie bei der Frühsommerveranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) am 23. Juni in Salzburg vom diesjährigen Festredner Andreas Scheuer, dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland.

Das Programm:

Samstag, 23. Juni 2018

11.00 Uhr Einlass in die Residenz zu Salzburg, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg



11.30 Uhr Begrüßung: Prof. Dr. Dieter Hundt, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich



Grußwort: Dipl.-Ing. Harald Preuner, Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg

Festrede: Andreas Scheuer MdB, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland



Schlusswort: Dr. Brigitta Pallauf, Präsidentin des Salzburger Landtages

Musikalische Intermezzi - Salzburger Kammersolisten



anschließend Empfang

14.00 Uhr Ende

Anmeldung erforderlich!



Rückfragen & Kontakt:

Deutsche Handelskammer in Österreich

Sissi Eigruber

Abteilungsleiterin Kommunikation

+43 676 845 14 17 24

sissi.eigruber @ dhk.at

http://oesterreich.ahk.de