Token "JR10" heute offiziell eingeführt - eröffnet neue Ära persönlichen Wertes

Berlin (ots/PRNewswire) - James Rodriguez, ein berühmter Star der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft und ein ikonischer Social-Media-Beeinflusser, der derzeit für den FC Bayern München spielt, hat den öffentlichen Verkauf seiner eigenen Kryptowährung begonnen - über eine Blockchain-basierte Mobil-App, die vom Finanztechnologie-Unternehmen SelfSell entwickelt wurde. Die Einführung läutet eine neue Ära der Verbindung zwischen Fußball-Stars, Fans und der gesamten Sportindustriekette ein.

Bei dem Token "JR10" handelt es sich um ein persönliches digitales Asset, das James und SelfSell mit der Blockchain zusammenführt. Beim Pre-Sale war das Token-Kontingent binnen 12 Sekunden ausverkauft; eine halbe Million US-Dollar wurde eingenommen. Dies unterstrich das Potenzial des JR10-Tokens aufs Neue.

James selbst findet die Einführung eines Tokens, das auf seinem Namen aufbaut und all seinen Fans wertvolle Geschenke bietet, einen "supercoolen Versuch". "Das ist ein neues Feld für mich, und ich habe allen ein komplett neues "Ich" mitgebracht", so Rodriguez.

Yuan Li zufolge, Gründer und CEO von SelfSell, lässt sich der Wert eines Fußball-Stars vor allem dadurch realisieren, dass dieser als Markenbotschafter auftritt, Wechseleinnahmen erzielt oder Titel gewinnt. SelfSell hat mithilfe der Blockchain-Technologie eine Plattform entwickelt, die mehr Möglichkeiten eröffnet, den persönlichen Wert einer Person zu realisieren und ihren Einfluss auszuweiten.

Li sagte weiter, dass die großartige Pre-Sale-Performance des JR10-Tokens nicht nur James' Beliebtheit unter seinen Fans, sondern auch den revolutionären Wert von SelfSells Blockchain-Technologie deutlich macht. Li ist der Auffassung, dass das JR10-Token - als erstes persönliches digitales Asset, das von einem aktuellen Superstar eingeführt wird - historisch sehr bedeutsam ist. Es ist ein Zeichen für den Vormarsch der digitalen Wirtschaft.

"Wir haben jetzt die wertvolle Möglichkeit, das System des "Wertes" weltweit per Blockchain neu zu gestalten. Die Bedeutung von Organisationen geht zurück, der Wert des Einzelnen steigt. SelfSell will auf diese neue Ära einer auf dem Einzelnen aufbauenden Wirtschaft mit mehr und mehr Menschen komplett vorbereitet sein", so Li.

Von der SelfSell-App sind zwei Milliarden JR10-Token erhältlich. Im Moment werden 500 Millionen JR10-Token öffentlich ausgegeben, die einen Wert von zusammen fünf Millionen US-Dollar haben. Nur "ETH" und "SSC" (die Token von SelfSell) werden akzeptiert. Nutzer, die per SSC investieren, erhalten einen Bonus von 10 Prozent. Darüber hinaus werden 8 Prozent des JR10-Tokens kostenlos an die Fans von James ausgestellt. Das entspricht 160 Millionen Token und wird zu einer rasch wachsenden JR10-Fan-Gemeinde beitragen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website https://selfsell.com oder schreiben Sie eine E-Mail an info @ selfsell.com.

