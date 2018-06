Favoriten: Chor-Abend „Essen, Trinken...“ am 14.6.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ unterstützt einen Auftritt der ambitionierten Gesangsgemeinschaft „Chor Curiositas“: Am Donnerstag, 14. Juni, singt dieser gemischte Chor im Festsaal im Amtshaus Favoriten (10., Keplerplatz 5). Das Konzert fängt um 19.00 Uhr an. Musikalischer Leiter des Ensembles ist Peter Lang. Der Abend hat den Titel „Essen, Trinken, das erhält den Leib“. Rund um das lukullische Motto hat die „kuriose“ Gruppe einen vielfältigen Liederreigen einstudiert. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 0676/534 69 89. E-Mails an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Selbstbewusst stellen sich die leidenschaftlichen Sängerinnen und Sänger vor: „Wir sind kurios, einzigartig und anders als alle anderen“. Der Freizeit-Chor verfügt über ein großes und abwechslungsreiches Repertoire, von Schlagern bis zur Klassik. Die Veranstaltung wird durch den Bezirk gefördert („Kulturfestival 2018“). Umfassende Informationen über den „Chor Curiositas“ im Internet: www.curiositas.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk