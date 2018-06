Landesstraße B 42 wird zwischen Samendorf und Wanzenöd saniert

Neben Straßenerneuerung auch Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geplant

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und der vorhandenen Fahrbahnschäden entspricht die Fahrbahn der Landesstraße B 42 zwischen der Kreuzung der B 42 mit der L 6314 in Samendorf und dem Kreisverkehr der B 42 mit der B 122 bei Wanzenöd im Gemeindegebiet von Behamberg und Haidershofen nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. In den letzten Jahren wurde bereits die Landesstraße B 42 zwischen Haag und Samendorf in Teilbereichen saniert.

Im Vorfeld der Fahrbahnsanierungsarbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Haag die Entwässerung sowie die Hochbordsteine neu hergestellt und saniert. Auf einer Länge von rund 2,7 Kilometern und auf einer Sanierungsfläche von rund 24.400 Quadratmetern wird der vorhandene bituminöse Aufbau bis zu sieben Zentimeter abgefräst und im Anschluss eine sieben Zentimeter starke Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke Deckschicht wieder aufgebracht. Sowohl die Fräsarbeiten als auch die bituminösen Arbeiten führt die Firma Strabag AG aus St. Valentin in einer Bauzeit von rund drei Wochen durch. Abschließend passt die Straßenmeisterei Haag das Bankett dem Neubestand an und bringt die neue Bodenmarkierung auf. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 850.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Für eine rasche und effiziente Durchführung der Bauarbeiten ist von Montag, 25. Juni, bis Freitag, 13. Juli, eine Totalsperre der Landesstraße B 42 in diesem Bereich erforderlich. Der Verkehr wird über die L 85a, L 85 und B 122 umgeleitet. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich. Um die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften und Betrieben zu gewährleisten, wird die Baustelle in drei Abschnitten unterteilt und ausgeführt. Diesbezügliche Bürgerinformationen wurden vorab mit den betroffenen Gemeinden Haidershofen und Behamberg abgehalten.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

