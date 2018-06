ORF SPORT + mit Live-Übertragung der PK zum Ruder-Weltcup in Linz-Ottensheim

Am 14. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 14. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Ruder-Weltcup in Linz-Ottensheim um 10.00 Uhr, die Höhepunkte von der „Pannonia-Carnuntum Historic Rallye 2018“ um 19.00 Uhr, vom Erzbergrodeo 2018 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Kanada 2018 um 20.55 Uhr, das Judo-Bundesliga-Magazin um 19.15 Uhr, Players – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei der Pressekonferenz am 14. Juni in Wien informieren Horst Nussbaumer (Präsident Österreichischer Ruderverband und ÖOC-Vorstandsmitglied), Carsten Hassing (Nationaltrainer Österreichischer Ruderverband) und Irene Ströck (Bäckerei Ströck) über den Heim-Weltcup von 21. bis 24. Juni in Linz-Ottensheim. Ebenfalls mit dabei sind die ÖRV-Athletinnen und -Athleten Magdalena Lobnig (Einer), Louisa Altenhuber / Laura Arndorfer (Leichtgewichts-Doppelzweier), Bernhard Sieber / Julian Schöberl (Leichtgewichts-Doppelzweier), Paul Sieber / Rainer Kepplinger (Leichtgewichts-Einer), Ferdinand Querfeld / Christoph Seifriedsberger (Zweier ohne), Florian Walk, Maximilian Kohlmayr, Gabriel Hohensasser, Rudolph Querfeld (Vierer ohne) sowie die ÖRV-Trainer Wolfgang Sigl, Fabio Becker und Kurt Traer.

Reporter ist Peter Brunner.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 14. Juni über folgende Themen:

Golf & Fun – In City Golf 2018, Golf & Sport – Spielen im Regen, Golf & Sport – Die neuen Regeln ab 2019, Golf & Sport – Pro-Tipp mit Dominic Angkawidjaja, Golf & Gesundheit – Sport ohne Leistungsstress.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 13. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

